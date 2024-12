Po strmoglavljenju letala se je oglasil Putin, to je povedal

Ruski predsednik Vladimir Putin se je po strmoglavljenju azerbajdžanskega potniškega letala v Kazahstanu danes po telefonu pogovarjal z azerbajdžanskim kolegom Ilhamom Alijevom. Povedal je, da je bila ruska zračna obramba aktivna, ko je letalo azerbajdžanske letalske družbe poskušalo pristati v Groznem. Ob tem se je opravičil za incident.

»V tem času so Grozni, Mozdok in Vladikavkaz napadali ukrajinski bojni droni, ruska zračna obramba pa je te napade odbijala,« je po navedbah Kremlja dejal Putin Alijevu. Pri tem po poročanju tujih tiskovnih agencij ni navedel, da je ruska zračna obramba zadela letalo. Od nesreče v sredo se vrstijo ugibanja, da je letalo morda zadela ruska raketa.

Ni priznal odgovornosti

Putin v današnjem pogovoru ni priznal odgovornosti Rusije, se je pa opravičil Alijevu. »Vladimir Putin se je opravičil zaradi dejstva, da se je ta tragični incident zgodil v ruskem zračnem prostoru,« so sporočili iz Kremlja.

Alijev pa je Putinu dejal, da je azerbajdžansko potniško letalo strmoglavilo »zaradi zunanjega tehničnega vpliva« nad Rusijo. »Predsednik Ilham Alijev je poudaril, da je potniško letalo Azerbaijan Airlines med letenjem v ruskem zračnem prostoru naletelo na zunanje fizične in tehnične motnje, kar je povzročilo popolno izgubo nadzora,« so sporočili iz urada azerbajdžanskega predsednika.

Letalo, o katerem se te dni veliko govori. FOTO: Azamat Sarsenbayev Reuters

Dodali so, da je Alijev poudaril, da to potrjujejo tudi številne luknje v trupu letala, poškodbe, ki so jih utrpeli potniki in posadka, ter pričevanja preživelih potnikov in članov posadke.

Letalo ni moglo pristati

Letalo Embraer 190 azerbajdžanske družbe Azerbaijan Airlines na poti iz Bakuja v Grozni v sredo zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v čečenski prestolnici, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko morje in nato krožilo nad območjem, kjer je na koncu strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu letala.

Kremelj je danes sporočil, da so ruski preiskovalci sprožili postopek zaradi kršitve pravil o varnosti zračnega prometa. »V teku so prvi preiskovalni ukrepi, zaslišali smo civilne in vojaške strokovnjake,« so zapisali.

Več letalskih družb je napovedalo odpoved letov v ruska mesta, potem ko so se po strmoglavljenju potniškega letala družbe Azerbaijan Airlines v Kazahstanu pojavile domneve o morebitni ruski sestrelitvi letala z raketo zračne obrambe.