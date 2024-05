Po streljanju na premierja Fica odpustili v domačo oskrbo

Slovaškega premiera Roberta Fica so v četrtek odpustili iz bolnišnice v Banski Bystrici in prepeljali v Bratislavo, kjer bo okrevanje nadaljeval v domači oskrbi. Potem ko je po poskusu atentata sredi maja prestal več operacij, so zdravniki s potekom njegovega zdravljenja zadovoljni, poročajo tuje tiskovne agencije.

59-letnega slovaškega premierja Roberta Fica so v četrtek v večernih urah prepeljali v Bratislavo, kjer bo nadaljeval zdravljenje v domači oskrbi, je po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr danes sporočila bolnišnica v Banski Bystrici.

Pred zgradbo v stanovanjski soseski, kjer ima Fico stanovanje, so za varovanje namestili policiste, navaja slovaška radiotelevizija RTVS.

Direktorica bolnišnice je v četrtek še pred Ficovim odpustom dejala, da je premier sam izrazil željo po domači oskrbi.

Po oceni bolnišnice v Banski Bystrici njegovo zdravljenje zadovoljivo napreduje, naj pa bi mu okrevanje vzelo še precej časa. Tudi podpredsednik vlade Robert Kalinak je že izrazil pričakovanje, da bo okreval še zelo dolgo.

Fico je bil 15. maja med srečanjem s podporniki po seji vlade v mestu Handlova večkrat ustreljen. Za poskus naklepnega umora so slovaški organi pregona obtožili 71-letnega Juraja Cintulo, ki je v priporu.