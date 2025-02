Po stoletju spet odkrili faraonovo grobnico

Pristojni organi v Egiptu so sporočili, da so egiptovski in britanski arheologi odkrili starodavno grobnico faraona Tutmoza II., prvo po odkritju znamenite grobnice faraona Tutankamona leta 1922.

Grobnica v bližini Doline kraljev v Luksorju na jugu Egipta je pripadala kralju Tutmozu II. iz 18. dinastije egiptovskih faraonov. Njegovo vladanje datirajo v obdobje okrog leta 1500 pred našim štetjem.

Tutmoz II. je bil vladar neposredno pred Tutankamonom, njegova polsestra in žena pa je bila prav tako znana faraonka Hačepsut.

Vhod v grobnico

Prve raziskave kažejo, da so vsebino grobnice premeščali že v starodavnih časih, zaradi česar je ostala brez mumije in zlatega sijaja, ki odlikujeta slavno Tutankamonovo grobnico. Kmalu po pokopu Tutmoza II. jo je namreč zalila voda in poškodovala njeno notranjost.

Ostanki iz grobnice Tutmoza II. FOTO: Afp

Kljub temu je pristojno ministrstvo v Egiptu najdbo označilo za »eno najpomembnejših arheoloških odkritij v zadnjih letih«. Egiptovski minister za turizem in starine Sherif Fathy: »To je izjemen trenutek za egiptologijo in širše razumevanje naše skupne človeške zgodbe.«

Vhod v grobnico so prvič odkrili že leta 2022, a takrat še ni bilo jasno, da gre za kraj zadnjega počitka egiptovskega faraona. Najdba v dolinah tebanske nekropole blizu mesta Luksor je močno presenetila raziskovalce, ki so bili prepričani, da so grobnice faraonov iz 18. dinastije bližje Dolini kraljev. Arheološka ekipa je grobnico odkrila na območju, ki je povezano s počivališči kraljevih žensk, a ob tem našla okrasje, povezano s faraoni.

«Del stropa je bil še nedotaknjen: moder strop z zlatimi zvezdami. To je le v kraljevih grobnicah,« je dejal vodja arheologov Piers Litherland. Njegova ekipa bo nadaljevala delo v upanju, da najde čim večji del prvotne vsebine grobnice.