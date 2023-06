Po smrti Silvia Berlusconija: Izgubili smo našo zvezdo severnico, a smo odločeni nadaljevati

Po smrti nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija se njegova desnosredinska stranka Naprej Italija pripravlja na izvolitev novega vodje. Za najverjetnejšega naslednika preminulega karizmatičnega voditelja velja soustanovitelj stranke, zunanji minister Antonio Tajani, ki je izrazil odločenost nadaljevati delo.

Koordinator in dolgoletni drugi mož stranke Tajani je na novinarski konferenci v Rimu napovedal, da bo strankin odbor kmalu imenoval novega vodjo, ki bo zamenjal pokojnega Berlusconija. Ta bi nato vodil stranko do naslednjega kongresa. Datuma kongresa še niso objavili.

Bil je eden najbogatejših Italijanov. FOTO: Claudia Greco, Reuters

Stranka na Berlusconijev rojstni dan 29. septembra načrtuje velik dogodek za pripravo na evropske volitve. Hkrati bo to dan v čast spomina na njenega ustanovitelja.

V čast spomina

»Izgubili smo našo zvezdo severnico, a smo odločeni nadaljevati. Naprej Italija bo vedno ostala stranka Silvia Berlusconija,« je dejal Tajani, sicer podpredsednik italijanske vlade in zunanji minister, ki velja za favorita za novega strankinega predsednika.

Podporo družine Berlusconi stranki, ki jo je njen oče ustanovil pred slabimi 30 leti, je izrazila tudi najstarejša hči Marina.

Kot je še povedal Tajani, stranka na Berlusconijev rojstni dan 29. septembra načrtuje velik dogodek za pripravo na evropske volitve. Hkrati bo to dan v čast spomina na njenega ustanovitelja.

Vodil štiri vlade

Do oktobra bodo v volilnem okrožju Monza v deželi Lombardiji potekale tudi nadomestne volitve za zapolnitev sedeža v senatu, ki se je izpraznil po Berlusconijevi smrti.

Trikratni italijanski premier in medijski mogotec je umrl v ponedeljek v starosti 86 let zaradi levkemije. Berlusconi, ki je bil eden najbogatejših Italijanov, je bil desetletja v vrhu italijanske politike. Kljub številnim korupcijskim in drugim aferam ter sojenjem, pa tudi zdravstvenim težavam, je vse do konca ostal v politiki kot vodja stranke Naprej Italija, senator in evropski poslanec. Med letoma 1994 in 2011 je vodil štiri vlade.

Preberite še: