NI BILO OPOROKE

Po smrti milijarderja se za dediščino borijo njegova mama, vdova in bivši ženi

Sunjay Kapur je bil večinski lastnik enega vodilnih indijskih podjetij za izdelavo avtomobilskih komponent.
Fotografija: Čebela ga je pičila med igro pola (fotografija je simbolična). FOTO: Abdul Majeed/Afp
Čebela ga je pičila med igro pola (fotografija je simbolična). FOTO: Abdul Majeed/Afp

B. K. P.
12.08.2025 ob 15:30
Čas branja: 2:02 min.

Pred natanko dvema mesecema je v Veliki Britaniji, kjer je igral polo, umrl indijski tajkun Sunjay Kapur. Med igri ga je pičila čebela, posledično se mu je ustavilo srce. Njegova mama sicer dvomi v uradno poročilo obdukcije, češ da je njegova smrt več kot sumljiva, a policisti, ki so opravili preiskavo, so jasni, da med ugotovitvami mrliškega oglednika ni prav nič sumljivega, zato so primer zaključili in smrt 53-letnika označili kot nesrečo.

Težava pa je nastala, ko je bilo treba najti njegove dediče. Kapur je bil namreč večinski lastnik enega vodilnih indijskih podjetij za izdelavo avtomobilskih komponent Sona Comstar, vrednega tri milijarde evrov.

Tudi on je podjetje podedoval od očeta, pri tem pa se je ponovno odprlo vprašanje neurejenih lastništev indijskih podjetij. Kar 90 odstotkov vseh podjetij v Indiji je namreč v lasti posameznih družin, redki pa so tisti, ki pravočasno uredijo potrebne dokumente glede dedovanja, zato do tovrstnih sporov redno prihaja, piše BBC.

Menijo, da bo bitka umazana

Po smrti Kapurja se denimo za Sona Comstar borijo njegova vdova in dve bivši ženi ter mama, vse pa so prepričane, da bi moralo podjetje preiti prav v njihove roke, saj je bila nekoč predsednica uprave. Rani Kapur prav tako trdi, da so jo nedolgo po sinovi smrti prisilili v podpis ključnih dokumentov glede podjetja, čeprav je sama precenila, da zaradi žalosti in šoka ob izgubi sina, ni sposobna trezno razmišljati.

Rani Kapur sicer medijem ni pojasnila, kdo jo je prisilil v podpis, niti za kakšne dokumente je šlo. Vse kaže, da se bo primer kot mnogo drugih v Indiji reševal na sodišču, tisti, ki družino Kapur poznajo, pa se že zdaj bojijo, da bo šlo za umazano bitko.

Sunjay Kapur smrt dediščina Indija

