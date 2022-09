Po smrti kraljice: Britanci bodo morali spremeniti himno, denar, znamke ...

Združeno kraljestvo se je zbudilo v žalostno jutro, v dan po smrti kraljice Elizabete II. Britanski dvor je začel izvajati skrbno načrtovani načrt po smrti kraljice, svet pa seveda zanima, kaj bo drugače po njeni smrti. Dan po kraljičini smrti se bo sestal odbor za ustoličenje, ki vključuje visoke vladne osebnosti in bo razglasil Charlesa za novega kralja. Charles bo postal kralj Karel III. Razglas bo prebran v palači sv. Jakoba in na Kraljevski borzi v Londonu, s čimer bodo Charlesa dokončno potrdili za kralja, okronali pa ga bodo šele po kakšen letu dni, saj se bo takrat zaključilo obdobje žalovanja.

Britance po kraljičini smrti čaka kar nekaj sprememb. Spremeniti bodo morali tiste stvari, ki jih spremljajo že vse od njenega kronanja leta 1952. Njeni portreti so na znamkah, kovancih, obvestilih, njene kratice na poštnih nabiralnikih, uradnih uniformah in njen podpis na vseh uradnih dokumentih. Da bi spremeniti vse, bo trajalo po ocenah Britancev več let, če ne celo desetletij, zato ostaja veliko vprašanje, na kakšen način se bodo lotili teh sprememb.

Kraljeva šifra

Zagotovo bodo morali spremeniti kraljevsko šifro, ki je edinstvena za vladajočega monarha in je sestavljena iz imena in naslova monarha. Njena kratica je bila ER in lahko bi postala CR. Pri tem C pomeni Charles (Karel) črka R pa predstavlja Rex ali Regina, ki po latinsko pomeni kralja ali kraljico.

FOTO: Maja Smiejkowska, Reuters

Poštna oznaka

Kraljeva pošta je trenutno označena s kraticami ERII (Elizabeta Regina II) in bi se lahko spremenila CRIII (Karel Rex III). Po Britaniji je več kot sto tisoč takšnih poštnih nabiralnikov zato bi lahko trajalo zelo dolgo, da jih menjajo. Poštni muzej je zato že pred časom oznanil, da starih nabiralnikov ne bodo spreminjali, da bodo novo kratico uporabili na novo izdelanih nabiralnikih.

Denar

Elizabeta je upodobljena tudi na britanskih funtih. Po mnenju strokovnjakov funtov s kraljičino podobo ne bodo kar umaknili iz obtoka, bodo pa natisnili nove bankovce s kraljevo podobo. Njegov portret bodo odtisnili tudi na kovance. Napovedujejo pa, da bi se lahko zgodilo, da bi bil lahko Karel upodobljen zrcalno od svoje predhodnice.

Kraljica Elizabeta in njen predhodnik. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

Znamke

Čaka jih tudi sprememba kraljevih znamk. Zadnjič so bile spremenjene davnega leta 1952, ko so izdali serijo Wilding. Serijo je ustvarila fotografinja Dorothy Wilding, fotografije pa so nastale nekaj tednov po smrti kralja Jurija VI. In so bile v uporabi do leta 1971.

Sprememba himne

Britanci bodo morali spremeniti tudi svojo himno, v kateri so zdaj prepevali »God save the Queen«. Po novem bodo prepevali

»God save our gracious King!

Long live our noble King!

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the King.«

Ta verzija je bila nazadnje v uporabi, ko je bil na prestolu Elizabetin oče.

Potni list

Britanci bodo morali spremeniti tudi potni list. Na njem trenutno piše, da državni sekretar njenega britanskega veličanstva prosi in zahteva v imenu njenega veličanstva vse, ki jih to zadeva, da dovolijo nosilcu potnega lista prehod meje in da mu nudijo pomoč in zaščito, ko je to potrebno.

Pričakujejo, da se bo napis spremenil v moški zaimek in da bodo spremembo začeli uvajati pri izdaji novih potnih listov, na že izdane potne liste pa to ne bo vplivalo. Tako kot pri valuti bo moralo preteči kar nekaj časa, da bodo obnovili vse potne liste.