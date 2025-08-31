PRETRESLJIVO DOGAJANJE

Po smrti 17-letnika izbruhnilo nasilje, razkrita rasistična sporočila policistov (FOTO)

Mediji so razkrili, da so štirje policisti suspendirani.
Fotografija: FOTO: Fabrice Coffrini Afp
FOTO: Fabrice Coffrini Afp

31.08.2025 ob 16:18
Lozana v Švici se sooča z izgredi po smrti 17-letnega migranta Marvina M., ki je med begom pred policijo z ukradenim skuterjem trčil v zid garaže in umrl. To je že tretji smrtni primer v povezavi s policijo v mestu v manj kot treh mesecih.

V dveh zaporednih nočeh je na ulicah prišlo do spopadov: več sto mladih, večinoma migrantov, je kurilo barikade, metalo molotovke in napadalo policijo. Policisti so odgovorili s solzivcem in gumijastimi naboji. Poškodovani so bili avtobusi in javna infrastruktura.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp
FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Razkrite sporne vsebine policistov

Mediji so razkrili, da so štirje policisti suspendirani, ker so v zasebnih WhatsApp skupinah širili rasistična, seksistična in diskriminatorna sporočila. To je še dodatno podžgalo prepričanje o sistematični diskriminaciji migrantov. Sociolog Sandro Cattacin z univerze v Ženevi opozarja, da se nasilje lahko nadaljuje in celo okrepi, saj bi ga lahko izkoristile tudi druge radikalne skupine. Rešitev vidi v dialogu med policijo in marginaliziranimi skupinami, saj zgolj represija po njegovih besedah prinaša še več nasilja.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp
FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Dogajanje je odprlo tudi prostor za ostre odzive skrajne desnice, ki krivdo vali na migracije in zahteva strožje ukrepe proti protestnikom. Župan Lozane Grégoire Junod je priznal, da mesto ima težavo z diskriminacijo, ki jo je treba nujno nasloviti. Kazenska preiskava okoliščin Marvinove nesreče še poteka. Policija vztraja, da fizičnega stika med patruljo in skuterjem ni bilo, družina pa trdi, da Marvin ni bil lopov.

FOTO: Fabrice Coffrini Afp
FOTO: Fabrice Coffrini Afp

