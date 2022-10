Po ruskem umiku iz Limana, bi ta Putinov zaveznik uporabil jedrsko orožje

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je sporočil, da bi Rusija morala po umiku iz Limana sprejeti bolj drastične ukrepe, vključno z razglasitvijo vojnega stanja na mejnih območjih in uporabo jedrskega orožja z manjšo močjo. Ker se Liman nahaja na severu doneške regije, ki si jo je Moskva v petek pripojila, bi Kremelj lahko napade na to območje obravnaval tudi kot napad na Rusijo.

Kadirov je v objavi na Telegramu prav tako izrekel kritike na račun ruskega vojaškega poveljnika Aleksandra Lapina, ki ga je neposredno obtožil za padec Limana v ukrajinske roke.

Še pred formalno priključitvijo regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje so ruske oblasti svarile, da bo na teh ozemljih »prišlo do korenitih sprememb z vidika mednarodnega prava in ukrepov, sprejetih za zagotavljanje varnosti,« kot je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, pri čemer se je skliceval na večkrat ponovljene grožnje Moskve, da bo za obrambo svojega ozemlja uporabila tudi jedrsko orožje.