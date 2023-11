Po Rimu se je sprehajal lev, zbežal je iz cirkusa (VIDEO)

Lev, ki je v pristaniškem mestu Ladispoli v bližini Rima v soboto pobegnil iz cirkusa, je med lokalnim prebivalstvom povzročil paniko. Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki cirkuške živali, ki se brezskrbno sprehaja po ulicah, so leva uspavali in ga vrnili v cirkus, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Leva so nekaj deset kilometrov severozahodno od italijanskega glavnega mesta opažali v soboto popoldne. Župan mesta Ladispoli s 40.000 prebivalci, Alessandro Grando pa je lokalno prebivalstvo pozval k »ekstremni previdnosti«.

Večina prebivalcev je iz varnostnih razlogov ostala v svojih domovih, nekateri pa so se zaradi pobeglega leva zaprli tudi v svoja osebna vozila.

Leva so kasneje opazili v trstičevju v predmestju Ladispolija, po nekaj urah iskanja pa so ga po navedbah župana zvečer našli in uspavali s pomirjevalom. Lev je zaspal po nekaj minutah, nato so kralja živali vrnili v cirkus, navaja dpa.