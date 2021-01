Po potresu policisti po mestu lovili župana

V sredo, ko je hrvaško Petrinjo znova stresel močnejši potres , so bili policisti na lovu za voznikom, ki je z avtom najprej trčil v železno ograjo, nato pa odpeljal. Čeprav so ga opozarjali, se ni odzval na njihova opozorila.Dan po dogodku se je izkazalo, da je bil za volanom župan, ki je novinarjem odkrito priznal, da je bil on za volanom in da se mu je mudilo domov k ženi, ki je bila sama doma. »Delal sem prekrške, a niso tako strašni. Prevzemam plačilo kazni, to je najmanj, kar se mi lahko v zadnjem tednu še zgodi.« Rekel je še, da se po mestu vozi, ker se počuti varnejšega, če je peš, mu lahko v vsakem trenutku na glavo pade kakšna opeka. »Delam prekrške, ker moram priti do doma. Zagotovo sem jih v zadnjem tednu naredil že najmanj 100. Vozil sem v enosmerno ulico in v nasprotno smer.«