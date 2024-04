Neverjetno, po posojilo je prišla z mrtvim stricem

Bančna posoija so vedno težje dosegljiva, ne le pri nas. To dokazuje primer Brazilke, ki je potrebovala denar, ker ji ga banka ni hotela dati, pa je tja pripeljala svojega mrtvega strica, da bi posojilo namesto nje vzel on. Ženska je moškega, s katerim več kot očitno ni bilo vse v redu, k okencu pripeljal na invalidskem vozičku ter se z bančnico v njegovem imenu pogovarjala kar sama. »Stric, ali poslušaš? Podpisati moraš. Jaz ne morem tega storiti namesto tebe,« je dejala moškemu, mu v roko stisnila pisalo ter držala njegovo dlan, da bi mu pomagala podpisati dokument.

Ne vem, ali je to zakonito. Gospod ni videti dobro.

»Ne vem, ali je to zakonito. Gospod ni videti dobro, zelo je bled,« je mladenki dejala bančnica, a njegova nečakinja Erika de Souza Vieira Nunez je mirno odgovorila: »Takšen je.« Nato se je obrnila k moškemu in ga vprašala, ali želi v bolnišnico, na kar seveda ni odgovoril, za nameček mu je glava skorja omahnila na prsi in ženska ga je morala prijeti za vrat ter mu jo postaviti pokonci. Zaposleni na banki so postajali vedno bolj sumničavi in v nekem trenutku so začeli dvojico snemati, eden od zaposlenih pa je poklical reševalce. Ti so ugotovili, da je bil 68-letni upokojenec mrtev že nekaj ur.

Eriko, ki je poskušala na banki na nezakonit način dobiti slabih 3000 evrov posojila, so policisti aretirali, zdaj poskušajo ugotoviti, ali se je podviga domislila sama ali je morda del organizirane kriminalne skupine, ki je na takšen način poskušala priti do denarja.