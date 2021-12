Po poplavah spet na svojem

Franziska Hilberath, ki je med letošnjimi katastrofalnimi poplavami na zahodu Nemčije izgubila vse, je letošnji božič že praznovala na svojem. Tik pred prazniki se je vselila v montažno hiško, ki ji jo je s pomočjo donacij priskrbela občina v njenem domačem Grafschaftu.

Hilberathova je s partnerjem živela pri prijateljih in sorodnikih, odkar so jima julija dom uničile najhujše poplave v zadnjih šestih desetletjih, ki so zahtevale več kot 180 življenj in povzročile ogromno gmotno škodo.

Mestne oblasti so tudi s pomočjo donacij poskrbele za del prebivalcev, ki so jim poplave uničile dom.

Državna in lokalna pomoč

Franziska in njen partner sta bila na čakalni listi za montažno hiško, v kateri bi živela, dokler ne bi popravila svojega starega doma, v katerem je voda iz poplavljene reke Ahr do stropa zalila pritličje. A vselitev sta pričakovala šele februarja prihodnje leto ali pozneje. Zato sta bila še kako presenečena, ko sta prejela telefonski klic, da se lahko vselita v začasni dom.

Nemška vlada je za pomoč prizadetim območjem na zahodu in jugu Nemčije odprla sklad v vrednosti 30 milijard evrov, civilne iniciative pa so zbrale še dodatne milijone, od katerih jih je nekaj šlo za postavitev montažnih hišk, saj se v številnih domovih, ki so jih poškodovale poplave, še ne da živeti. Doslej so v Grafschaftu za bivanje pripravili že 25 hišk z bivalno površino 38 kvadratnih metrov. Vsaka ima kopalnico, spalnico in dnevni prostor s kuhinjo, opremljena je s posteljnino, pozabili pa niso niti na čajni kotliček in kavomat.

30 so jih postavili.

»Hiške so pripravljene na takojšnjo vselitev. Ljudem ni treba organizirati velike selitve, ampak lahko pridejo takoj,« je povedal tiskovni predstavnik Grafschafta Thomas Hergarten. Franziska Hilberath je ljudem, ki so ji dali streho nad glavo, neizmerno hvaležna: »Srečna sem, da sva tukaj in da imava spet nekaj zasebnosti.«