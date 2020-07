Po osmih letih prvo rojstvo v vasi

Zahtevna nosečnost

Med epidemijo so v Lombardiji trepetali.

2012.

so se veselili rojstva deklice.

Rojstvo, ki se ga je razveselila prav vsa vas. Bilo je namreč prvo po osmih letih, populacija v Morteroneju se je tako obprihodu na svet povečala na 29 prebivalcev.Hribovska vasica v Lombardiji zadnje dni zapolnjuje strani medijev, navdušen je tudi župan, ki je tesno povezano skupnost ponosno predstavil italijanski javnosti. Ko stainna vrata svojega doma, kot veleva tradicija, izobesila modro pentljo, se je od vrat do vrat zaslišalo vriskanje, takšni vzkliki pa so nazadnje doneli leta 2012, ko se je v vasi rodila deklica. A zadnje dni je Denis največkrat izgovorjeno ime v Monteroneju.Rodil se je v bolnišnici v bližnjem Leccu, tehtal je 2,6 kilograma. Sara, mati zdravega dečka, je olajšana, da sta se z možem vso epidemijo uspešno izogibala okužbi z novim koronavirusom, ki je v Italiji najhujši udarec prizadejala prav Lombardiji, sovaščanom pa obljubljata veliko slavje, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale in ko si bosta mamica ter sinček nekoliko opomogla po naporni nosečnosti in porodu.Morterone je najmanjša občina v Italiji, Sara in Matteo pa pravita, da je življenje v njej krasno, in upata, da se bo še kakšna mlada družina priselila v prijetno skupnost. »Komaj čakava, da se bova lahko objela z vsemi domačimi. In ponosna sva, da je tudi Denis član naše velike družine,« sta še povedala novopečena mamica in očka.