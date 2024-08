Po odpovedi koncertov se je končno oglasila Taylor Swift

Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je v sredo prvič javno spregovorila o odpovedi koncertov na Dunaju zaradi grožnje terorističnega napada. Kot je zapisala v objavi na omrežju Instagram, jo je razlog za odpoved koncertov navdal s strahom in tudi z občutkom krivde do oboževalcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Razlog za odpoved me je napolnil z novim občutkom strahu in ogromno krivde, saj je toliko ljudi načrtovalo udeležbo na koncertih,« je zapisala 34-letna zvezdnica.

Na Dunaju so v začetku meseca odpovedali tri njene koncerte, potem ko je policija sporočila, da je prijela osumljence, ki naj bi na koncertih načrtovali teroristični napad. Policija je aretirala tri osumljence. Glavni osumljenec, star 19 let, je obljubil zvestobo džihadistični skupini Islamska država.

Pevka se je v objavi na Instagramu zahvalila avstrijskim oblastem. Kot je zapisala, so po njihovi zaslugi »žalovali za koncerti, ne za življenji«. Dodala je, da sta ji ljubezen in enotnost, ki ju je opazila pri oboževalcih, vlili pogum," je dodala Swift.

Swift naj bi na Dunaju nastopila med 8. in 10. avgustom v sklopu evropskega dela turneje Eras, ki ga je začela maja v Parizu in sklenila v sredo v Londonu. Na koncertih na Dunaju so pričakovali skupno več kot 170.000 obiskovalcev.

V objavi je zvezdnica tudi pojasnila, zakaj je doslej molčala o odpovedi koncertov na Dunaju, zaradi česar je bila tarča kritik številnih oboževalcev. »Naj povem zelo jasno: ne bom javno govorila o nečem, če menim, da bi to lahko izzvalo tiste, ki bi radi škodovali oboževalcem, ki prihajajo na moje koncerte,« je zapisala. Dodala je, da v tovrstnih primerih molk pomeni čakanje na pravi trenutek, da spregovoriš. »Moja prednostna naloga je bila varno končati našo evropsko turnejo in z velikim olajšanjem lahko rečem, da nam je to uspelo.«