Rusija je petkov obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v ZDA, ki se je sprevrgel v prepir z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, danes označila za popoln politični in diplomatski neuspeh Kijeva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenskega je obtožila, da je obseden s prizadevanji za nadaljevanje vojne.

»Obisk voditelja neonacističnega režima V. Zelenskega v Washingtonu 28. februarja je bil popoln politični in diplomatski neuspeh režima v Kijevu,« je sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Zelenski je obseden z nadaljevanjem vojne, je dodala Zaharova in ukrajinskega predsednika obtožila, da ni zmožen pokazati čuta za odgovornost in da zavrača mir.

Cilji Rusije v Ukrajini po srečanju med Zelenskim in Trumpom ostajajo nespremenjeni, je še dejala Zaharova. Dodala je, da so ti cilji demilitarizacija in denacifikacija Ukrajine ter prepoznanje realnega stanja na terenu.