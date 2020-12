Po obisku Janše v Izraelu završalo: general šokiral javnost

»Vesoljci so nas prosili, da se o njih ne poroča«



Podpisan naj bi bil sporazum med vesoljci in Zemljani



Nasa: Življenje zunaj Zemlje še vedno iščemo

V dneh, ko se je predsednik vlademudil na obisku v Izraelu, kjer se je srečal predsednikom izraelske vlade, s katerim sta govorila o krepitvi sodelovanja med državama, predvsem na področju inovacij, umetne inteligence in kibernetske varnosti, je v svetovnih medijih završalo. Nekdanji vodja vesoljskega direktorata ministrstva za obrambo Izraelaje za izraelski časopis Yediot Aharonot povedal, da so Zemljani že v stiku z zunajzemeljskimi bitji iz tako imenovane galaktične federacije, o čemer naj bi bil obveščen tudi ameriški predsednikIntervju je bil objavljen v hebrejščini, po svetu pa so ga zaznali šele potem, ko je njegove dele v angleščini objavil Jerusalem Post, povzema STA. Profesor in upokojeni general Ešed trdi, da so vesoljci prosili, naj se o njih ne poroča, ker človeštvo zanje še ni pripravljeno. Trenutno še opazujejo zadeve na Zemlji in preučujejo človeštvo.Vendar pa naj bi bil že podpisan sporazum med vesoljci in Zemljani, ki sodelujejo tudi pri projektu podzemne baze na Marsu. Tam naj bi bili skupaj ameriški astronavti in predstavniki vesoljcev, ki imajo sporazum z ameriško vlado. Ta sporazum naj bi jim dovoljeval, da na Zemlji opravljajo poskuse.Ešed pravi, da so Trumpa s tem seznanili in potem komajda prepričali, da informacije ni razkril. Trump naj bi se strinjal, da bo tiho, ker ni hotel sprožiti množične histerije.Trumpovi kritiki sicer niso prepričani, da je skrb za javni blagor pri vrhu prioritet predsednika ZDA, ki trenutno sproža množično histerijo zaradi poraza na volitvah. Šaljivci še dodajajo, da so vesoljci redka bitja, ki jih Trump še ni obtožil, da so mu kradli glasove.Ameriška televizija NBC je skušala navedbe preveriti in je poklicala v Belo hišo ter v Jeruzalem, vendar komentarja ni dobila. Odgovorila pa je Nasa, ki je sporočila, da življenje zunaj Zemlje še vedno iščejo.Ešed, ki je vodil številne izstrelitve izraelskih satelitov v vesolje, je dejal, da se je odločil za odkritost, ker naj bi bili ljudje sedaj bolj dojemljivi za razne zadeve. »Pred petimi leti bi me poslali na zdravljenje, danes pa nimam kaj izgubiti. Imam svoje diplome in nagrade in spoštujejo me na tujih univerzah,« je dejal.Nekdanji uradni raziskovalec pojavljanja neznanih letečih predmetov za britansko vladoje sicer za NBC dejal, da gre za šalo ali za poskus boljše prodaje profesorjeve knjige, ali pa se je kaj izgubilo v prevodu iz hebrejščine.