Po nekaj dneh izsledili velikega kita

Pregnalo jih je vreme

Največkrat so ga opazili ribiči na odprtem morju.

Kiti se običajno pokažejo le za hip in nato izginejo v neznano, zato jih je 15-metrski lepotec nadvse presenetil. Že od maja namreč radovedneže redno draži, strokovnjaki so si tako na vse pretege prizadevali izslediti velikega kita, ki se je letos smukal že okoli Šolte, Orebića, Mljeta in Pelješca pa tudi po Velebitskem kanalu. Na tej lokaciji se je v zadnjih dneh pokazal celo večkrat.Inštitut Plavi svijet je tako pred dnevi prek facebooka pozval vse k iskanju velikega kita, Balaenoptera physalus, ki se je v zadnjem času večkrat približal tudi obali, največkrat pa so ga opazili ribiči na odprtem morju. Po velikem odzivu na družabnem omrežju in ob pomoči številnih pozornih opazovalcev pa so gromozanskega sesalca nazadnje le izsledili v morju blizu Starigrada in Paklenice. Po njihovi oceni je dolg kar petnajst metrov in je videti zdrav ter ustrezno prehranjen; raziskovalci so vztrajali v vetru, dežju in bliskanju, nazadnje pa so morali priznati premoč vremenu in se umakniti na varno. A se je vsekakor splačalo tvegati, so sklenili, prepričani, da bodo kita lahko znova izsledili na kateri od bližnjih lokacij, še naprej pa k sodelovanju vabijo tudi javnost.Tako lahko učinkoviteje spremljamo pojavnost redkih vrst v Jadranskem morju in tako skrbimo zanje, poudarjajo pri neprofitni organizaciji ter upajo, da bodo tudi po zaslugi podatkov, ki jim jih prijazno posredujejo radovedni posamezniki, uspešno pripomogli k ohranitvi velikega kita v Jadranu.