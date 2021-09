Po močnem potresu je nebo obsijala modra svetloba (VIDEO)

Mehiko je v bližini pristaniškega mesta Acapulco ob pacifiški obali stresel močan potres z magnitudo 7,1. Gre za plitek potres na globini 12,5 kilometra, kar je še dodano povečalo učinek tresenja. Na nebu se je tedaj pojavila modra svetloba, za katero so mnogi menili, da je strela, a gre za redek naravni pojav.Na twitterju so se pojavile posnetki, na katerih se na nebu med tresenjem tal opazi modrikasta svetloba. Šlo naj bi za električni naboj, ki ga povzročijo tektonske plošče, ki se drgnejo druga ob drugo, to pa da v stiku z atmosfero ustvarja svetlobo na nebu.Potres je povzročil večjo gmotno škodo, en moški pa je umrl, ker je nanj padel električni drog..Prvotno so se pojavile informacije, da gre pri modrikasti svetlobi za eksplozijo na električnih vodovodih, ki naj bi jo povzročil potres, a gre, kot kaže, za naravni pojav, ki se lahko pojavi ob močnejših potresih.