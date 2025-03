Po množičnih protestih v Turčiji aretirali več sto ljudi

Po petkovih protestih v več turških mestih in v Istanbulu, kjer se je po sredini aretaciji istanbulskega župana Ekrema Imamogluja po podatkih opozicije zbralo 300.000 ljudi, je policija prijela 343 ljudi.

Priljubljenega župana Istanbula je policija v sredo aretirala v okviru preiskave članstva v kriminalni združbi, podpore teroristični skupini in korupcije. Skupaj z njim so odvzeli prostost še več kot 80 ljudem, vključno z drugimi politiki, novinarji in poslovneži.

Danes ga bodo zaslišali na sodišču v zvezi z obtožbo o podpori teroristični skupini, potem ko so ga v petek na policiji več ur zasliševali glede domnevne korupcije. Zvečer je pričakovati nove proteste.

Se ga hočejo znebiti?

Republikanska ljudska stranka (CHP), največja turška opozicijska stranka, očita turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, da se želi z aretacijo znebiti svojega največjega političnega tekmeca pred predsedniškimi volitvami, ki so predvidene za leto 2028. Stranka namreč vztraja, da ga bo kljub aretaciji v nedeljo uradno imenovala za svojega predsedniškega kandidata.

Na petkovih protestih, ki so potekali tretji dan zapored, je v Istanbulu, Ankari in Izmirju prišlo do spopadov s policijo, ki je proti protestnikom uporabila solzivec in vodne topove. Notranji minister je nato danes sporočil, da so v več mestih po državi v petek zvečer aretirali 343 ljudi zaradi »rušenja družbenega reda«. Mediji medtem poročajo, da so se aretacije na domovih protestnikov nadaljevale vso noč.