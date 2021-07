Po letu dni našli izgubljenega sina

Nial je verjetno doživel živčni zlom.

Pred več kot letom dni se je kakor da pogreznil v zemljo, družina se je upravičeno zbala najhujšega. Todaje zgolj odpotoval zelo zelo daleč. Iz zahodnega Jorkšira na Otoku v 3500 kilometrov oddaljeno Kiruno na švedskem Laponskem.Britanska policija je tavala v slepi ulici, brez ene same oprijemljive sledi. Družina je le namignila, da je takrat 25-letni Nial morda doživel živčni zlom, najprej so ugibali, da je morda odromal na Škotsko, a so potem obtičali v slepi ulici. Prejšnji teden pa je le prišel odgovor.je Nialu, za katerega je mislil, da je brezdomec, ponudil streho nad glavo, iz pogovora z mladim moškim pa je razbral, da je izgubljen, pravzaprav zelo zmeden popotnik, ki ima morda težave pri sporazumevanju. Povedal mu je svojo starost ter ime in da živi blizu Leedsa ter da je po izobrazbi informatik, kako je prispel na Švedsko in zakaj, pa mu ni znal obrazložiti. Jerry ni izgubljal časa, ampak je fotografijo in opis prišleka objavil na družabnem omrežju ter prosil vse uporabnike, naj objavo delijo in tako pomagajo pri iskanju Nialove družine. Vest je kaj hitro dosegla britansko policijo in Nialovo družino, ki so potrdili, da gre za pogrešanega, ki morda potrebuje psihiatrično pomoč.Britansko zunanje ministrstvo zdaj ureja vse potrebno za njegovo vrnitev na Otok, dobri Jerry pa prek platforme GoFundMe zbira denar za kritje Nialovih zdravstvenih stroškov na Švedskem, saj mu želi čim prej zagotoviti psihiatra ter ustrezno podporo. Atkinovi pa so dobremu Švedu neskončno hvaležni za nesebično pomoč, po zaslugi katere bodo znova lahko objeli izgubljenega sina.