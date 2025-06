Žrtvam letalske nesreče sta se poklonila tudi Pirc Musar in Golob

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po današnji letalski nesreči v Ahmedabadu, v kateri je najverjetneje umrlo več kot 240 ljudi, izrazila sožalje prizadetim. Moje misli in sočutje so z indijskim prebivalstvom, pa je dejal premier Robert Golob. Sočutje in solidarnost z Indijo je izrekla tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Med potniki letala so bili večinoma indijski, pa tudi britanski državljani. Indijski premier Narendra Modi in britanski premier Keir Starmer sta izrazila pretresenost in sožalje prizadetim.

»Srce parajoča novica iz Indije. V mislih sem z družinami vseh, ki so izgubili življenje v tragični letalski nesreči. (...) V trenutkih, kot je ta, se spomnimo na našo skupno človečnost. Slovenija je solidarna z vsemi, ki žalujejo,« je na omrežju X zapisala Pirc Musar.

»Moje misli in sočutje so z indijskim prebivalstvom po tragični nesreči potniškega letala Air India, ki je povzročila številne žrtve. Moje iskreno sožalje predsedniku vlade Indije Narendri Modiju in bližnjim žrtev,« je danes sporočil premier Golob, kot izhaja iz zapisa na vladnem profilu na omrežju X.

Odzval se je tudi papež Leon XIV. in izrekel iskreno sožalje. FOTO: Remo Casilli Reuters

»Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Slovenija je v tem času globoke žalosti solidarna z Indijo,« pa je na omrežju X zapisala ministrica Fajon.

V mestu Ahmedabad na zahodu Indije je danes kmalu po vzletu z letališča strmoglavilo letalo družbe Air India, na krovu katerega je bilo skupno 242 ljudi. Po besedah vodje mestne policije v Ahmedabadu so najverjetneje umrli vsi potniki in člani posadke na krovu. Dodatne smrtne žrtve pričakujejo tudi na kraju strmoglavljenja, saj je letalo padlo na naseljeno območje.

Z vsega sveta so se že zvrstili številni odzivi, izrazi pretresenosti in sožalja prizadetim.

Med potniki letala so bili večinoma indijski, pa tudi britanski državljani. FOTO: Central Industrial Security Forc Via Reuters

Odzvali so se tudi v družbi Air India. »To je težak dan za vse nas, naša prizadevanja so osredotočena na potrebe naših potnikov, članov posadke, njihovih družin in bližnjih,« je na omrežju X sporočil direktor indijske letalske družbe Campbell Wilson.

Lastnik letalskega prevoznika Air India, indijski konglomerat Tata Group, je medtem sporočil, da bo družini vsake izmed žrtev zagotovil kompenzacijo v višini približno 100.000 evrov. Pokrili bodo tudi stroške zdravljenja poškodovanih v nesreči in vsaj del sredstev za obnovo stavb, ki jih je ob padcu zadelo letalo.

Kralj Karel III.: Prizori so pretresljivi

Med potniki na letalu, ki naj bi poletelo v London, je bilo poleg 169 indijskih tudi 53 britanskih državljanov. Britanski premier Starmer in kralj Karel III. sta izrazila globoko sožalje ob nesreči. Starmer je prizore strmoglavljenja letala označil za pretresljive in dejal, da so njegove misli s potniki in njihovimi družinami.

Lastnik letalskega prevoznika bo družini vsake izmed žrtev zagotovil kompenzacijo v višini približno 100.000 evrov. FOTO: Sam Panthaky Afp

Zunanji minister David Lammy pa je na omrežju X zapisal, da je spričo novice globoko užaloščen. Dodal je, da London sodeluje z lokalnimi oblastmi v Indiji, da bi ugotovili okoliščine nesreče in zagotovili podporo.

Sožalje izrekel tudi papež

Odzval se je tudi papež Leon XIV. in izrekel iskreno sožalje družinam in bližnjim vseh tistih, ki so izgubili življenje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izrazi sožalja in solidarnosti z družinami in bližnjimi žrtev nesreče ter prebivalci Indije so se po današnji letalski nesreči v Ahmedabadu zvrstili z vsega sveta, med drugim iz ZDA, Kanade, Izraela, Italije, Francije, Singapurja in Bangladeša.

Odzvali so se tudi v sosednjem Pakistanu, s katerim se je Indija nedavno znašla v sporu, med katerim so konec aprila in v začetku maja izbruhnili tudi oboroženi spopadi, državi pa sta nato sklenili premirje. »Izražamo sožalje žalujočim družinam žrtev. V mislih in molitvah smo z vsemi, ki jih je prizadela ta srce parajoča tragedija,« je na omrežju X sporočil premier Šehbaz Šarif.