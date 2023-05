Po krvavem strelskem pohodu bi minister zrušil šolo, poimenovano po Slovencu

Srbski minister za gospodarstvo Rade Basta je predlagal, da se zruši beograjska Osnovna šola Vladislava Ribnikarja, kjer se je prejšnji teden zgodil strelski pohod 13-letnega učenca, ki je ubil osem otrok in varnostnika ter ranil šest otrok in učiteljico zgodovine.

V okolici šole številni Srbi že teden dni polagajo cvetje, pisma, plišaste igrače, zato je prizor srce parajoč za mnoge učence, ki gredo mimo in se spominjajo tragičnega dne. Danes se učenci po treh dneh žalovanja vračajo v šolske klopi, občutki vseh pa so mešani. Mnogi so prestrašeni, pišejo srbski mediji.

FOTO: Armin Durgut/pixsell Pixsell

Nova šola v okolici

»Pozivam, da se vlada poenoti in prav tako opozicija, da bi se na kraju, kjer stoji šola, postavil spominski park za otroke, ki so izgubili življenje. Tako bi ostal večni spomin nanje. Želim si, da bi zrušili današnjo šolo, novo pa bi postavili nekje v okolici,« je napisal minister na instagramu, piše Nova.rs.

Basta je ob predlogu objavil tudi novico RTS, v kateri članica sveta staršev Milena Vasić pravi, da se otroci želijo vrniti v šolo, a ne v »tisti prostor«.

Kot je znano, je bil Vladislav Ribnikar, po katerem se imenuje srbska šola, ustanovitelj beograjskega časnika Politika in je bil po očetu Slovenec – sin zdravnika in filantropa Franca Ribnikarja.