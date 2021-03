Po jedrski katastrofi skrbi za mačke

Tudi pes in tri divje svinje

Tudi divje svinje dobijo pasjo hrano. FOTO: Reuters

160 tisoč ljudi je zapustilo prizadeto območje.

Pisalo se je leto 2011, ko je Japonsko stresel potres, zalil cunami, vse skupaj je zaokrožila jedrska katastrofa, ki je spraznila Fukušimo in se v zgodovino zapisala kot največja jedrska tragedija po Černobilu 1986.pa je eden redkih, ki ni zapustil prizadetega območja: zaradi mačk.»Tukaj bom, dokler bo tu živela še zadnja mačka. Ko jih ne bo več, pa želim tudi sam umreti, pa naj bo to uro ali dan pozneje,« je svojo nadvse tvegano misijo pojasnil Japonec, ki je doslej poskrbel za dostojen pokop 23 mačk v svojem vrtu, skrbi pa še za 41 sirot, ki jim je domovanje uredil v zapuščeni stavbi, saj za vse nima prostora v svojem domu. Iz najbolj kritičnih predelov se je v minulem desetletju odselilo 160.000 ljudi, a 57-letnemu gradbeniku kaj takega še na misel ne pride, čeprav se zaveda, da tudi njegova lesena hiša ne bo več dolgo varna za bivanje, saj so poškodbe zaradi potresa čedalje izrazitejše. A dom bo zapustil s težkim srcem, saj je v lasti njegove družine že več generacij, pove Sakake, ki obožuje življenje v hribovitem svetu. Za mačjo hrano vsak mesec odšteje okoli 7000 evrov, skrbi pa tudi za zapuščenega psa Pochija in celo tri divje svinje, ki jih prav tako hrani s pasjo hrano, in ker v bližini ni tekoče vode, po najpomembnejšo dobrino hodi k izviru.Kot gradbenik je s svojimi izkušnjami pomagal že mnogim v okolici: podrl je številne nevarne in nepopravljivo poškodovane stavbe, njegova glavna skrb pa ostajajo nedolžne živali, pa čeprav je zaradi tega prišel že večkrat v navzkrižje z oblastmi. Številni so ga namreč prijavili, da s svojim početjem povečuje tveganje za razmah bolezni in da celo ropa zapuščene hiše. A Sakake se ne ozira na obtožbe, na njegovi strani pa neomajno stojijo tudi veterinarin prostovoljci, ki ga redno obiskujejo in mu pomagajo pri oskrbi živali, nekaj upanja pa mu daje tudi japonska vlada, ki v luči olimpijskih iger napoveduje oživitev Fukušime in vnovično poselitev ter prenovo območja.