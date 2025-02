Po Jankoviću zdaj Vučiću pisal še on

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je objavil pismo, ki ga je prejel od ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kot je znano, je pred dnevi veliko ogorčenja v slovenski javnosti povzročilo pismo podpore, ki mu ga je poslal ljubljanski župan Zoran Janković.

Pismo objavljamo v celoti:

»Vam in državljanom Srbije v imenu prebivalcev Združenih držav Amerike izrekam najiskrenejše čestitke ob dnevu državnosti. Veselim se nadaljnje krepitve našega partnerstva, ki se opira na vse močnejše vezi med našima državama, da bi skupaj prispevali k večji varnosti in napredku državljanov Srbije in Združenih držav Amerike. Zadovoljen sem z našim vse intenzivnejšim sodelovanjem in novimi priložnostmi za medsebojna vlaganja v pomembne sektorje, kot sta tehnologija in energetika.

Zelo cenimo pomemben prispevek Srbije k mednarodni varnosti, pa naj gre za podporo prebivalcem Ukrajine pri obrambi pred rusko agresijo ali prispevek Srbije k številnim mirovnim misijam po svetu.

S spoštovanjem,

Donald J. Trump,«.