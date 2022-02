Se bo v Ukrajini začela 3. svetovna vojna? Dr. Ferfila pojasnjuje

Vsak dan poslušamo o zaostrovanju napetosti v Ukrajini in dobivamo nasprotne informacije z vzhoda in zahoda. Rusija pravi, da ne bo napadla Ukrajine, ZDA pa strašijo, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo Rusija napadla Ukrajino. Kaj se dogaja in komu verjeti, smo povprašali profesorja dr. Bogomila Ferfila, ustanovitelja in vodja magistrskega študija 'ameriške, nemške in svetovne študije' na fakulteti za družbene vede.

»Mislim, da gre za že videno ameriško vodeno medijsko ofenzivo, ki smo jim bili v nedavni zgodovini že priča, nazadnje v t. i. vojni proti terorizmu. Moja teza je, da Joe Biden in ameriška administracija zaradi naslednjih volitev in katastrofalne podpore Bidnu med Američani potrebuje nekaj na zunanjepolitičnem področju, in to je Ukrajina, kjer naj bi se Amerika postavila kot vodilna sila, ki blokira Rusijo. Če pogledamo majčkeno nazaj. Zgodba se je začela lansko pomlad, ko je Nato v Ukrajini organiziral vojaške manevre z naslovom Branimo Ukrajino. Jaz bi rekel, da je takrat predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski podobno kot 10 let prej predsednik Mihail Saakašvili v Gruziji prišel na idejo, da bo opravil z ruskimi separatisti ali avtonomisti v Ukrajini. Pri tem je računal na to, da mu bo zahod, predvsem pa Nato, pri tem pomagal. Zelenski je takrat začel koncentrirati svojo vojsko na meji z luganskim, tj. z avtonomnim proruskim območjem, in je tam nabral skoraj polovico ukrajinske vojske. Moja teza je, da je Rusija samo odgovorila na Natove manevre in na koncentracijo ukrajinske vojske ob meji z avtonomnim območjem. ZDA so potem to zagrabile, češ da Rusi zbirajo svoje vojake ob ukrajinski meji, kar je zlagano. To ni samo moja ideja. Enako stališče imata nemški predsednik Scholz in francoski predsednik Macron. in to sta edina dva v Evropi, ki nasprotujeta tej ameriški evforiji, ki sicer ni evforija, ampak je zelo nevarna, saj lahko Evropo pahne v vojno, seveda brez Američanov. V tem primeru bi Evropa nastradala, Američani bi pač poslali nekaj težkega orožja.«

Portal Politico poroča, da kljub vsem prizadevanjem po mirni rešitvi napetosti v Ukrajini, po njihovih informacij s strani ameriških obveščevalnih služb, napad na Ukrajino lahko pričakujemo že v sredo.

Bogomil Ferfila. FOTO: Voranc Vogel, Delo

»Prepričan sem, da je to samo stopnjevanje napetosti brez kakršne koli osnove in da se to ne bo uresničilo. To je ameriška ultrapropaganda ...«

Ki se ne more zaključiti z vojno?

»Ne. Jaz mislim, da je to posledica borbe za sprejetje Ukrajine in Gruzije v Nato. Putin je že povedal: 'Prav, vi namestite jedrske rakete v Gruziji in Ukrajini, mi jih bomo pa na Kubi in v Venezueli, če govorite, da ima vsaka država pravico do samoodločbe.' Bomo videli, kaj bodo Američani odgovorili na to. To so te igre, ki pa so nevarne za Evropo. Če pošiljaš stotine ton nevarnega orožja in vojakov v Ukrajino, kot jih pošilja zahod, je logično, da Rusija odgovori z nekaterimi manevri. Kaj tiči za tem? Gre za strah, da bo Nato v Evropi postal manj potreben ali nepotreben, zlasti pod sedanjim francoskim predsednikovanjem EU in zaradi teženj po lastnih avtonomnih oboroženih silah. Še bolj zadaj pa je to, da bi bilo za Evropo veliko boljše, če bi vanjo vstopila Rusija, in to je strah, ki ga imajo Američani. Da bodo postali odveč v Evropi. Do zdaj so že izgubili svoj vpliv povsod drugje, kot v Evropi, Aziji, Japonski, Južni Koreji in Avstraliji.«

Koliko pa je realno, da bi Američani sprovocirali napad Rusije, na katerega bi potem lahko odgovorili in tako začeli konflikt? Medtem ko Američani trdijo, da bi lahko Rusi sprovocirali napad in svoj napad prikazali kot protinapad.

»To je seveda nevarnost, ker so razmere tako napete. Tega ne moreš oceniti, v nobenem konfliktu se ne da oceniti, kdo ga pravzaprav sprovocira. To je v tem grajenju napetosti, ki je v celoti prišel od Amerike in zahoda, potem je dovolj, da je ena iskrica in potem bodo to iskrico vsak po svoje interpretirali. Drug drugega potem obtožujejo, kdo je začel, ti pa tega ne moreš zares ugotoviti. To je gotovo nevarnost, ampak jaz mislim, da do tega ne bo prišlo.«

Ali to res ne vodi v vojno? Iz teh geopolitičnih igric ter besednih vojn in provociranja lahko hitro pride do realnega vojaškega konflikta. To se je že zgodilo v preteklosti.

»Biden je kljub podžiganju strasti dal jasno vedeti, da v Ukrajino ne bo poslal ameriških vojakov. S tem je bistveno znižal pričakovanja ukrajinskega predsednika Zelenskega o vojaški operaciji v Lugansku. Ta je prejšnji teden miril strasti, rekel je celo, naj Američani pustijo pri miru Ukrajince in da ne potrebujejo njihovih nasvetov pri reševanju tega konflikta. Amerika skuša s takimi čudnimi prijemi utrjevati svoj položaj svetovne velesile, ki ga izgublja. Enako stopnjevanje napetosti lahko pričakujemo na Tajvanu. Ti dve žarišči, Tajvan in Ukrajino, Američani izkoriščajo, da bi svet naščuvali proti Rusiji in Kitajski.«