Po Indiji pustoši še ciklon

Podrto drevje ovira reševanje. FOTOgrafiji: Francis Mascarenhas/Reuters

Epidemiološka slika se še slabša.

Medtem ko se država utaplja v pandemiji, jo je prizadel še silovit ciklon Tauktae, število smrtnih žrtev pa je iz dneva v dan večje. Do zdaj je umrlo najmanj 24 ljudi, pogrešajo jih še skoraj sto, več sto tisoč jih je ostalo brez elektrike, vse več jih zapušča svoje domove.Tropska nevihta Tauktae je prinesla močan veter s sunki do 130 kilometrov na uro, ki ruvajo drevesa in podirajo daljnovode, silovito deževje pa vztrajno poplavlja ulice. Številne ceste so neprevozne, ob obali Mumbaja pa je potonila ladja z 273 ljudmi na krovu, potem ko so jo zajeli osemmetrski valovi: 177 ljudi so potegnili iz morja, pogrešajo jih še 96, poročajo tamkajšnje oblasti. Ciklon se z obale pomika proti notranjosti države, kjer že povzroča nove preglavice, vremenska katastrofa pa je nov udarec za zdravstveni sistem, ki se je znašel v močnem primežu pandemije.Že tako pereče razmere, Indija je namreč ena od najhuje prizadetih držav na svetu, so zdaj še hujše, saj so številne bolnišnice še bolj natrpane, mnoge so ostale brez elektrike, nekatere pa so zaradi poškodovanih cest celo nedostopne. Zaradi evakuacije in nastanitve v začasnih bivališčih se oblasti bojijo novega vala okužb, zaradi vremenskih razmer pa so marsikje odpovedali tudi cepljenje proti covidu-19 in tako še dodatno ogrozili slabo epidemiološko sliko.