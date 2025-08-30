Po incidentu sredi Zagreba Dajana ne sme v EU! (FOTO)

V hrvaški javnosti že teden dni odmeva primer 30-letne Dajane Radošljević iz Bosne in Hercegovine, in to zaradi nasilnega dogodka sredi glavnega mesta Zagreb. Prejšnjo soboto je svojega belega range roverja parkirala na tramvajskih tirih ter tako preprečila obratovanje tega dela mestnega prometa. Voznik tramvaja je zato izstopil iz vozila ter pristopil do Radošljevićeve. Kot je videti na posnetku mimoidočega, sta se sprla in stepla. Priče so povedale, da je 30-letnica voznika tako močno udarila, da je padel na tla. Vse skupaj se je zgodilo blizu njenega lepotnega salona.

790 evrov kazni je že morala plačati.

Zadevo je nato pod drobnogled vzela policija, v nadaljevanju še prekrškovno sodišče, ki je Dajani izreklo denarno kazen v višini 790 evrov. Policija je za hrvaški portal Net.hr povedala, da so zoper bosansko državljanko sprožili postopek po dveh členih zakona o tujcih, saj da njeno ponavljanje prekrškov predstavlja že nevarnost za javni red. Pred sobotnim dogodkom je namreč že vozila pijana, brez vozniškega dovoljenja in s hitrostjo, višjo od dovoljene. Vabila na sodišče pa je ignorirala. Na Hrvaškem je tako zdaj izgubila možnost zakonitega bivanja, na območje držav Evropske unije (EU) pa ne sme vstopiti v naslednjih treh letih.

Hrvaška policija ni bila prav nič milostna do državljanke BiH. FOTO: Cropix

Incident se je zgodil prejšnjo soboto sredi Zagreba. FOTO: Tiktok

Dajana Radošljević je ogorčena. FOTO: Instagram/dajana Radošljević

Za Net.hr je Dajana komentirala, da pripravlja tožbo, ker je po njenem mnenju prepoved vstopa na območje Evropske unije dobila zgolj zaradi nepravilnega parkiranja. »Katastrofa. Nimam drugih prekrškov,« je poudarila.