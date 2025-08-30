NAPAČNO PARKIRANJE?

Po incidentu sredi Zagreba Dajana ne sme v EU! (FOTO)

Takšna kazen je doletela Dajano Radošljević iz BiH. Trdi, da je le napačno parkirala, a podatki policije kažejo drugače.
Fotografija: Dajana Radošljević je ogorčena. FOTO: Instagram/dajana Radošljević
Odpri galerijo
Dajana Radošljević je ogorčena. FOTO: Instagram/dajana Radošljević

A. B.
30.08.2025 ob 06:10
A. B.
30.08.2025 ob 06:10

Poslušajte

Čas branja: 1:51 min.

V hrvaški javnosti že teden dni odmeva primer 30-letne Dajane Radošljević iz Bosne in Hercegovine, in to zaradi nasilnega dogodka sredi glavnega mesta Zagreb. Prejšnjo soboto je svojega belega range roverja parkirala na tramvajskih tirih ter tako preprečila obratovanje tega dela mestnega prometa. Voznik tramvaja je zato izstopil iz vozila ter pristopil do Radošljevićeve. Kot je videti na posnetku mimoidočega, sta se sprla in stepla. Priče so povedale, da je 30-letnica voznika tako močno udarila, da je padel na tla. Vse skupaj se je zgodilo blizu njenega lepotnega salona.

790 evrov kazni je že morala plačati.

Zadevo je nato pod drobnogled vzela policija, v nadaljevanju še prekrškovno sodišče, ki je Dajani izreklo denarno kazen v višini 790 evrov. Policija je za hrvaški portal Net.hr povedala, da so zoper bosansko državljanko sprožili postopek po dveh členih zakona o tujcih, saj da njeno ponavljanje prekrškov predstavlja že nevarnost za javni red. Pred sobotnim dogodkom je namreč že vozila pijana, brez vozniškega dovoljenja in s hitrostjo, višjo od dovoljene. Vabila na sodišče pa je ignorirala. Na Hrvaškem je tako zdaj izgubila možnost zakonitega bivanja, na območje držav Evropske unije (EU) pa ne sme vstopiti v naslednjih treh letih.

Hrvaška policija ni bila prav nič milostna do državljanke BiH. FOTO: Cropix
Hrvaška policija ni bila prav nič milostna do državljanke BiH. FOTO: Cropix
Incident se je zgodil prejšnjo soboto sredi Zagreba. FOTO: Tiktok
Incident se je zgodil prejšnjo soboto sredi Zagreba. FOTO: Tiktok
Dajana Radošljević je ogorčena. FOTO: Instagram/dajana Radošljević
Dajana Radošljević je ogorčena. FOTO: Instagram/dajana Radošljević

Za Net.hr je Dajana komentirala, da pripravlja tožbo, ker je po njenem mnenju prepoved vstopa na območje Evropske unije dobila zgolj zaradi nepravilnega parkiranja. »Katastrofa. Nimam drugih prekrškov,« je poudarila. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Hrvaška policija kazen parkiranje Zagreb incident Dajana Radošljević

Priporočamo

Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja
Premium
Slovenski predsedniki doslej pomilostili 334 obsojencev (FOTO)
Vozniki, pozor! Ta vikend pričakujte kaos na slovenskih cestah
Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja
Premium
Slovenski predsedniki doslej pomilostili 334 obsojencev (FOTO)
Vozniki, pozor! Ta vikend pričakujte kaos na slovenskih cestah
Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.