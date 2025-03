Po hudi bolezni se je poslovila legenda motošporta

V 77. letu starosti se je poslovil Eddie Jordan, ki je v svetu motošporta pustil neizbrisen pečat. Znan je bil po svoji karizmi, energiji in irskem šarmu, ki so ga spremljali skozi celotno kariero. Njegova pot se je začela z go-kartingom, kjer je leta 1971 postal irski prvak, nato pa se je prebil vse do Formule 3. Čeprav ni postal vrhunski dirkač, je strast našel v vodenju ekip, kar ga je pripeljalo do ustanovitve Jordan Racing in kasneje Jordan Grand Prix.

Decembra lani je Jordan razkril, da ima raka na mehurju in prostati, ki se je hitro razširil na hrbtenico in medenico ter ga z neverjetno hitrostjo iztrgal iz objema bližnjih.

Pustil je velik pečat

Njegova družina, z ženo Marie sta bila poročena 46 let in imela štiri otroke, je v izjavi zapisala, da je Eddie »prinesel obilico karizme, energije in irskega šarma, kamor koli je šel«. Med tistimi, ki so se mu poklonili, je bil tudi nekdanji vrhunski dirkač Damon Hill, ki je dejal, da je bil Eddie »kaotičen in genialen hkrati« ter da je pustil velik pečat v športu.

Prijateljeva je tudi z Berniejem Ecclestonom. FOTO: Oli Scarff/Afp

Leta 1979 ustanovljena ekipa Jordan Racing je sprva tekmovala predvsem v britanski Formuli 3, 12 let pozneje pa je Jordan ustanovil Jordan Grand Prix in ekipo popeljal v svet Formule 1. Istega leta je ekipa Michaelu Schumacherju omogočila njegov prvi nastop v Formuli 1 na Veliki nagradi Belgije. Skupno je ekipa dosegla štiri zmage, med njimi prvo zmago na Veliki nagradi Belgije leta 1998, kjer je slavil Damon Hill.

Leta 2005 je Jordan svojo ekipo prodal ruski skupini Midland za približno 40 milijonov funtov (48 milijonov evrov) in se posvetil drugim poslovnim podvigom.