Po Hrvaški bojkote trgovin napovedujejo tudi v Romuniji in Bolgariji

Po zgledu Hrvaške so potrošnike k bojkotu trgovin pozvali tudi v Romuniji in Bolgariji. Naj se izogibajo supermarketom, so skrajno desni politiki Romune pozvali danes, v Bolgariji pa so bojkot napovedali za četrtek. Da akcijo podpirajo, so sporočili tudi iz Bolgarske socialistične stranke, ki je del vladajoče koalicije.

V Romuniji je skrajno desni kandidat na lanskih predsedniških volitvah Calin Georgescu v nedavni objavi na družbenem omrežju Facebook pozval svoje privržence, naj izkažejo »solidarnost z romunskimi proizvajalci«, dvig cen pa je označil kot »nesprejemljiv«.

Romunija je imela lani s 5,5 odstotka najvišjo stopnjo inflacije v EU, skrajno desni politiki pa so doživeli velik skok priljubljenosti, saj so na decembrskih parlamentarnih volitvah prejeli tretjino glasov.

Večina trgovskih verig v Romuniji je v tuji lasti, vendar je premier Marcel Ciolacu opozoril, da bojkot supermarketov pomeni tudi bojkot lokalnih proizvajalcev.

Georgescu je lani zmagal v prvem krogu predsedniških volitev, a je nato ustavno sodišče izide razveljavilo, potem ko so se pojavile obtožbe o vmešavanju Rusije. Pozivu k bojkotu trgovin se je pridružil tudi drugi politik skrajne desnice George Simion.