Po Helene Američanom grozi nova nevarnost (FOTO)

Orkan Helene, ki je v četrtek dosegel obalo Floride in se nato oslabljen pomikal proti severu ZDA, je do včeraj zahteval najmanj 130 življenj, pogrešajo še okrog 600 ljudi. O smrtnih žrtvah poročajo s Floride, iz Georgie, Tennesseeja, Virginije ter Južne in Severne Karoline, ki so jo poplave najbolj prizadele. V tej državi naj bi bilo najmanj 50 smrtnih žrtev. Brez elektrike je bilo v ponedeljek okrog dva milijona odjemalcev, več sto cest je zaprtih, mesta in naselja so pod vodo.

Škoda po uvodnih ocenah znaša najmanj 100 milijard dolarjev.

Orkan Helene, ki so ga na začetku spremljali vetrovi s hitrostjo do 225 kilometrov na uro, se je izkazal za eno najhujših neurij v zgodovini ZDA. Ameriške televizije predvajajo podobe uničenih hiš, razbitih avtomobilov, blatnih avtocest in velike škode, ki po uvodnih ocenah znaša najmanj 100 milijard dolarjev.

Neurje, ki je povzročilo škodo od zalivske obale Floride do Apalačev v Virginiji, je v šestih jugovzhodnih državah zahtevalo najmanj 133 smrtnih žrtev, je poročala televizija ABC. Le v okrožju Severne Karoline, ki vključuje turistično mesto Ashville, je umrlo najmanj 40 ljudi. Preživelim pomoč dostavljajo celo z mulami.

Politično preigravanje

Ameriški predsednik Joe Biden si bo prizorišča naravne nesreče v Severni Karolini ogledal danes, podpredsednica ZDA Kamala Harris pa je prekinila predsedniško kampanjo in obiskala sedež Zvezne agencije za posredovanje v izrednih razmerah (Fema). Že v ponedeljek je republikanski predsedniški kandidat Donald Trump obiskal močno prizadeto Georgio, ki tako kot Severna Karolina velja za eno od zveznih držav, ki bi lahko odigrale odločilno vlogo pri izidu bližajočih se volitev. Pri tem je bil kritičen do ukrepanja vlade v ujmi, češ da se ne odziva in da zvezna vlada celo zavrača pomoč območjem, kjer živijo njegovi podporniki. »Laže,« je v odgovoru na kritike povedal Biden. »Govoril sem z guvernerjem Severne Karoline Rayem Cooperjem in tudi on je povedal, da Trump laže. Ne vem, zakaj to počne, ker je neodgovorno,« je dejal.

130 mrtvih, 600 pogrešanih

Znanstveniki pravijo, da imajo podnebne spremembe pomembno vlogo pri hitri krepitvi orkanov, kar je poudaril tudi Biden. Medtem se sicer nad Atlantikom že oblikuje nova tropska nevihta, ameriška vremenska služba pa poroča tudi o možnosti nastanka novega orkana v Mehiškem zalivu.