Po Evropi divjajo neurja, štirje umrli (FOTO)

Srednjo Evropo so zajela huda neurja z vetrom s hitrostjo do 180 kilometrov na uro, ki so po zadnjih podatkih zahtevala skupno štiri smrtne žrtve, na Poljskem tri smrti in v Nemčiji eno. Neurja so tudi drugod po Evropi povzročila številne nevšečnosti in kar nekaj gmotne škode.

Na Poljskem so sunki vetra s hitrostjo do 125 kilometrov na uro ponoči resno poškodovali več kot 500 hiš, podrli na stotine dreves, zaradi česar je več kot 300.000 gospodinjstev po vsej državi ostalo brez elektrike.

Policija je sporočila, da sta dve osebi umrli, še dve pa sta bili poškodovani, ko se je zaradi neurja prevrnil velik žerjav na gradbišču v Krakovu. Na zahodu države je umrla še ena oseba, ko je na avtomobil padlo drevo.

Prizadeta je bila tudi Češka, kjer je prav tako več kot 300.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike, promet pa je bil močno oviran, saj so podrta drevesa blokirala ceste in železnice. Najmočnejši veter s sunki do 180 kilometrov na uro je bil zabeležen na Snežki, najvišji češki gori na severu države.

Po prometni nesreči na jugozahodu Češke so v bolnišnico odpeljali tri poškodovane otroke. Veter je namreč dvignil pokrov motorja avtomobila, zaradi česar je voznik zavil in čelno trčil v drug avtomobil. Viharni veter je po vsej državi poškodoval ali uničil tudi več streh.

Na Nizozemskem, kjer je pihal vetrov s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, je bil poškodovan policist, potem ko je veter poškodoval in odnesel del strehe s poslovne stavbe v kraju Duiven blizu Arnhema, je poročala nizozemska javna televizija NOS.

Gasilci so v mestu Maasluis na jugu države iz avtomobila, na katerega je padlo drevo, morali izrezati dve osebi. Kasneje so ju odpeljali v bolnišnico. Amsterdamsko letališče Schiphol je poročalo o 45-minutnih zamudah letov, odpovedani pa so bili tudi nekateri železniški prevozi.

Težave je zaznala tudi britanska meteorološka služba, ki je za danes in za petek razglasila rdeči alarm in opozorila na smrtno nevarnost zaradi silovitega vetra v jugozahodni Angliji in južnem Walesu. Tudi Irska je opozorila na "hude in škodljiv veter" ter možnost obalnih poplav.

V Nemčiji so medtem v več zveznih deželah zaprli šole, policija pa je prebivalce opozorila, naj ostanejo doma in se izogibajo parkov in gozdov. Najmočnejši veter je bilo čutiti na Brockenu, najvišji točki gorovja Harz v osrednji Nemčiji. Pihal je s hitrostjo do 150 kilometrov na uro.

Po vsej severni Nemčiji, vključno s Hamburgom, Berlinom in Bremnom, so ustavljeni nekateri regionalne vlake, so sporočile nemške železne. Letalski prevoznik Lufthansa je odpovedal 20 letov iz največjega nemškega letališča v Frankfurtu, namenjenih v Hamburg, Berlin in München.

V bližini nemškega mesta Bad Bevensen na severu Nemčije je umrl 37-letni voznik, ko je na njegovo vozilo padlo drevo.

Neurja se bodo predvidoma nadaljevala tudi v petek in v soboto, na številnih območjih po Evropi pa je še naprej moč pričakovati orkanske sunke in silovit veter.