Po evakuciji v toplicah v bolnišnici končalo 19 obiskovalcev

V hrvaških Tuheljskih toplicah se je včeraj dogajala drama. Zaradi napake dostavljavca je natrijev hipoklorid, ki je namenjen za čiščenje bazenske vode, končal v napačnem rezervoarju. Direktor toplic Vasja Čretnik je za hrvaške medije povedal, da so takoj, ko so odkrili težavo, pričeli evakuacijo obiskovalcev. Skupno je v bolnišnici končalo 19 ljudi, ena oseba pa potrebuje zdravljenje na intenzivni negi.

»Okoli 18. ure je dostavljavec kemikalij dostavil natrijev hipoklorid, ki ga uporabljamo za bazensko vodo in skladiščimo v strojnici bazena. Med dostavo je po nesreči usul še kislino in prišlo je do kemijske reakcije v zraku. Nastali oblak se je začel širiti proti savnam in velnesu. Situacija nima nobene povezave z bazensko vodo. Vodja tehničnega oddelka je bil na kraju dogodka v nekaj minutah in vsi so ravnali v skladu s protokolom. Zaradi hitre reakcije ni prišlo do resnih posledic,« je še dejal Čretnik za Jutarnji list.

Predstojnik bolnišnice Zabok Tihomr Vančina je povedal, da se pri njih zdravi 15 oseb, 15-letnica na pediatričnem oddelku, dve osebi pa so premestili v zagrebško bolnišnico. Šest bolnikov je imelo respiratorne težave in so potrebovali kisik, nekateri pa so imeli le reakcijo na koži. 57-letnik, ki so ga namestili na oddelek intenzivne nege, naj bi bil tam iz preventivnih razlogov. Razkrili so še, da gre večinoma za goste iz Slovenije, Italije in Nizozemske.

Kaj se je zgodilo? Načelnik štaba civilne zaščite občine Tuhelj Mladen Hercigonja je za 24sata dejal, da so imeli v termah manjši incident z oblakom iztekanja klora. Dejal je, da je bil incident manjši in lokaliziran. Del term so evakuirali, gasilci pa so nevtralizirali substanco. Direktor term je še napovedal, da bodo danes bazeni in savne normalno obratovale. »Stvari so se pomirile, čeprav je bila situacija v nekem trenutku resna,« je še dejal Čretnik.