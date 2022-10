Po eksploziji na mostu analitik prepričan: Kijev ima projektil, za katerega ne vemo

Sobotna eksplozija na mostu, ki polotok Krim povezuje s celino, je uničila del te povezave. Po spletu so kmalu po dogodku zakrožili posnetki in fotografije, ki so nastali v trenutku uničenja, poleg fotografij pa so tudi številne špekulacije in vprašanja, kako je mogoče, da se je to zgodilo.

Ruske oblasti trdijo, da je eksploziv prevažal tovornjak, ukrajinsko stran so obtožili terorističnega napada. Mnogi se s tem strinjajo, a ne vsi. Ugledni britanski analitik za varnost in obrambo Michael Clarke pravi, da je takšno pojasnilo naravnost absurdno.

Za Sky News je dejal, da je težko verjeti, da bi lahko tako veliko količino eksploziva spravili v tovorno vozilo, ki je prečkalo most v času eksplozije. »Mostovi so konstruirani tako, da zdržijo tak tip napada ali nesreče,« je dejal. Clarke meni, da je večja verjetnost, da je šlo za projektil, ki je večji in bolj nevaren od tega, kar naj bi imeli Ukrajinci.

Helikopter med gašenjem požara. FOTO: Stringer, Reuters

Delno uničen most FOTO: Social Media, Via Reuters

Prav tako ne izključuje možnosti, da je šlo za sabotažo obrambnih sil, ki so pod most namestile eksploziv. »Če so bili na delu ukrajinski specialci, bo Hollywood o tem čez leta gotovo posnel film, saj je to zgodba o veliki zmagi. Če jim je res uspelo namestiti toliko eksploziva pod most, ki je na ozemlju pod nadzorom Rusov, je to zanje velik uspeh,« pravi Clarke.

Ranjen Putinov ponos

Pojasnil je še, da bi lahko uničenje mosta predstavljalo velike logistične težave za Ruse, ki bi ostali brez pomembne povezave s Krimom. »Vojaško opremo bi jim morali dostavljati s trajekti ali po železnici, ki teče po južnem delu Ukrajine in bi se lahko znašla na udaru ukrajinske vojske.« Ocenjuje, da so Ukrajinci z napadom na most pridobili nekaj tednov. Popravilo naj bi trajalo od dva do tri tedne.

Ladje ob delno uničenem mostu. FOTO: Stringer, Reuters

Dodal je še, da je napad na ta most velik udarec za Vladimirja Putina, ki ga je slavnostno odprl leta 2018. »Zanj je ta most simbol tega, da je Krim del Rusije. Ukrajinci pa so mu s to potezo sporočili, da ni,« je še dejal.