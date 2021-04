Po drugem odmerku cepiva bo sledil še tretji

Tisti, ki so cepljeni s cepivom Pfizerja in Biotecha, bodo v roku šestih do 12 mesecev po drugem odmerku verjetno potrebovali še tretji odmerek, je izjavil v četrtek glavni izvršni direktor podjetja Pfizer. Izpostavil je tudi možnost, da bo treba ljudi cepiti potem vsako leto tako kot pri gripi. Podobno mnenje je že februarja podal glavni izvršni direktor Johnson & JohnsonaCepivo Pfizerja in Moderne je menda več kot 90-odstotno učinkovito do šest mesecev po cepljenju z obema odmerkoma, vendar pa za naprej ni dovolj podatkov. Član ekipe proti koronavirusu predsednikaje v četrtek v kongresu dejal, naj Američani računajo na to, da bodo morali po dveh odmerkih dobiti še najmanj tretjega že zaradi novih različic koronavirusa, ki lahko vplivajo na učinkovitost cepiva.Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v četrtek sporočil, da so v ZDA v 40 zveznih državah doslej odkrili 5800 okužb z novim koronavirusom pri osebah, ki so se cepile z dvema odmerkoma cepiva Pfizerja ali Moderne oziroma z enim odmerkom cepiva Johnsona & Johnsona. V ZDA so doslej z vsaj enim odmerkom cepili 126 milijonov ljudi.Okoli 30 odstotkov tistih, ki so se z novim koronavirusom okužili kljub cepljenju, ni imelo nobenih simptomov, 396 so jih morali hospitalizirati, 74 pa jih je zaradi covida 19 umrlo.