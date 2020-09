Po dolgem boju z rakom umrla vrhovna sodnica ZDA Ruth Bader Ginsburg (FOTO)

FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

V petek je zaradi zapletov ob raku na trebušni slinavki umrla 87-letna liberalna vrhovna sodnica ZDA. Njena smrt bo že tako eksplozivno politično ozračje v ZDA dodatno poslabšala, če bodo republikanci tik pred volitvami skušali pohiteti z imenovanjem njenega naslednika, ki bo konservativen.»Nacija je izgubila pravnico zgodovinske veličine. Mi na vrhovnem sodišču smo izgubili drago kolegico. Danes žalujemo, ampak v prepričanju, da se bodo prihodnje generacije spominjale Ruth Bader Ginsburg tako kot smo jo mi poznali – neutrudno in odločno zagovornico pravice,« je sporočil predsednik vrhovnega sodiščaVodja senatne večine republikanecje leta 2016 po smrti konservativnega sodnikablokiral potrjevanje, ki ga je na položaj vrhovnega sodnika imenoval predsednik ZDA. McConnell je to takrat utemeljil s tem, da je treba počakati na volitve.Sedaj je seveda nemudoma po novici o smrti Bader Ginsburgove napovedal, da bodo še pred volitvami glasovali o njenem nasledniku, ki ga bo predlagal republikanski predsednikDemokrati so ogorčeni, uporabljajo pa enake argumente proti imenovanju njenega naslednika, kot jih je McConnell leta 2016, ko je zavračal potrjevanje Garlanda. Zapleti okrog potrjevanja Trumpovega kandidata za vrhovnega sodnika, ki so močno dodatno razdelili ZDA, so bili le senca ogorčenja, ki se pripravlja, če bosta McConnell in Trump skušala levo sodno ikono tik pred volitvami zamenjati s konservativnim sodnikom.Ni sicer zanesljivo, da jima bo uspelo, saj je republikanska senatorkaz Aljaske nemudoma sporočila, da pred volitvami 3. novembra ne bo glasovala za zamenjavo. Predsednik pravosodnega odbora v senatu in Trumpov zaveznikiz Južne Karoline je dejal, da ceni njeno službo naciji, vendar pa se še noče opredeliti okrog imenovanja naslednika.Trump, ki ga je Ginsburgova leta 2016 kritizirala, jo je novinarjem v Minnesoti med kampanjo označil za izjemno žensko, ni pa želel povedati ničesar glede zamenjave.