Po diplomatski klofuti, ki je zatresla EU, priznala: Prizadelo me je

Zmanjkal stol za žensko

Približno tri tedne po enem največjih ponižanj, ki jih je Evropa doživela v zadnjih letih na diplomatskem parketu, se je oglasila ena glavnih akterk t. i. škandala s kavčem. Predsednica Evropske komisijeje pozvala k enakopravnost žensk in opisala nekatere težave v svoji karieri. Incident v Ankari kaže po njenem mnenju na nujnost boja proti seksizmu. To je dejala v Evropskem parlamentu.»Prizadelo me je in čutim se osamljeno kot ženska in Evropejka. To kaže, kako daleč še moramo iti, da bodo ženske obravnavali enako.« Po drugi strani pa se čuti privilegirano, saj se je lahko uprla, drugače od številnih žensk, ki se ne morejo. Vsak dan se zgodi na tisoče hujših incidentov, ki jih po njenem nihče ne opazi.Carigrajska konvencija o pravicah žensk je pomembno orodje, ki zagotavlja, da takšni incidenti niso pozabljeni. Pri tem je der Leynova označila izstop Turčije iz konvencije za grozljiv signal. Prepričana je, da je prav tako nesprejemljivo, da nekatere države članice konvencije še niso ratificirale, druge pa razmišljajo o izstopu. »Nasilje nad ženskami in otroki je zločin in moramo ga označiti za zločin.«V začetku aprila sta von der Leynova in predsednik Evropskega svetaobiskala Ankaro, kjer je ob sprejemu pri turškem predsednikuzmanjkal stol za predsednico Evropske komisije. Ta se je morala nato usesti na bližnji kavč. Številnih kritik je bil deležen tudi Michel, češ da bi moral prepustiti svoj stol von der Leynovi.Turčija se je na kritike odzvala z besedami, da je bil sedežni red je bil pripravljen v skladu s priporočili EU. »Tega dejstva ne bi razkrivali, če nas ne bi obtoževali,« je na kritike odgovoril turški zunanji minister. »Med srečanjem so bili upoštevani zahteve in priporočila EU ter spoštovan protokol.«