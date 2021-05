Po covidu udarila še smrtonosna glivična okužba

Iz Indije poročajo o že več kot 8.800 primerih smrtonosne mukormikoze. V zadnjih mesecih so našteli na tisoče primerov okužbe pri tistih, ki so okrevali po covidu 19. Umrljivost ob sicer redki glivični okužbi, ki jo povzroča črna plesen, je kar 50-odstotna, nekatere med bolniki pa pred smrtjo rešijo z odstranitvijo očesa, poroča britanski BBC.



Zdravniki so ocenili, da obstaja povezava s steroidi, ki jih uporabljajo za zdravljenje covida 19, posebej pa so pri tem ogroženi diabetiki. Covidne bolnike okužba prizadene od 12 do 18 dni po okrevanju.



O več kot polovici primerov okužbe z mukormikozo so poročali iz zveznih držav Gujarat in Maharaštra na vzhodu Indije, še najmanj 15 indijskih zveznih držav pa je zabeležilo od osem do 900 primerov. Zaradi porasti okužb so oblasti 29 indijskih zveznim državam predlagale razglasitev epidemije.



Samo v bolnišnici Maharaja Yeshwantrao v osrednji Indiji je število bolnikov v tednu dni naraslo z osmih na 185. Primarij bolnišnice V. P. Pandey je za BBC ocenil, da je takšen porast nepričakovan, okužbo s to boleznijo pa označil za zahtevnejšo od okužbe z novim koronavirusom.



Med drugim je ugotovil, da glivična okužba večinoma prizadene moške, ki so bili ob covidu 19 zdravljeni s steroidi in so imeli pridruženo sladkorno bolezen.

