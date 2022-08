Svetu grozi nova pandemija? Na Kitajskem odkrili potencialno smrtonosni virus

Po podatkih tajvanskih centrov za nadzor bolezni (CDC) so na Kitajskem v dveh provincah na vzhodu odkrili nov virus, ki lahko preskoči z živali na ljudi, pri čemer je okuženih že 35 ljudi. Imenovali so ga Langya henipavirus (LayV). Po poročilih je to prvič, da so virus odkrili pri ljudeh, poroča 9news.

Veliko je še neznank

Čeprav nobeden od bolnikov ni umrl ali hudo zbolel, gre za virus, ki pred tem izbruhom ni okužil ljudi, zato je veliko neznank, poroča TMZ. Ker je iz rodu henipavirusa, lahko povzroči resno škodo, saj podatki WHO razvrščajo te v skupino s 40- do 75-odstotno stopnjo smrtnosti. Simptomi se lahko zdijo preveč znani – vročina, glavobol, kašelj, utrujenost, izguba apetita, bolečine v mišicah, slabost, glavobol in bruhanje.

Poročilo New England Journal of Medicine pravi, da so bili okuženi bolniki v preteklosti v stiku z živalmi ... Vendar je mogoče, da se je virus že prenašal s človeka na človeka, čeprav študija navaja, da prenosa LayV s človeka na človeka še niso opazili.

»Sledenje stikov devetih bolnikov s 15 družinskimi člani v tesnem stiku ni razkrilo prenosa LayV v tesnem stiku,« so zapisali raziskovalci, »vendar je bila velikost vzorca premajhna, da bi določili status prenosa LayV s človeka na človeka,« poroča 9news. O primerih zunaj Kitajske niso poročali.

Kako prehaja virus?

Tamkajšnji CDC je v nedeljo objavil, da bodo izvajali sekvenciranje genoma in nadzorne ukrepe za virus, je poročala tajvanska osrednja tiskovna agencija.

Čuang Jen Hsiang, namestnik generalnega direktorja tajvanskega CDC, je na novinarski konferenci povedal, da raziskujejo poti prenosa, zato bodo tudi tesneje sodelovali s Svetom za kmetijstvo, da bi raziskali podobne bolezni pri vrstah, ki izvirajo iz Tajvana. Strokovnjaki za nalezljive bolezni namreč že dolgo opozarjajo, da bosta podnebna kriza in uničevanje narave povečala tveganje za prenos virusov z živali na ljudi, kar je znano kot »zoonotska prelivanja«, poroča The Guardian.