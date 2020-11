Po ameriških volitvah spremembe tudi v Nasi

SpaceXova raketa Falcon 9 in Crew Dragon Resilience v hangarju v Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi FOTO: Nasa

Veliko možnosti je, da bo Ameriško vesoljsko agencijo prvič vodila ženska.

Danes iz vesoljskega središča in izstrelišča 39A na Cape Canaveralu na Floridi s pomočjo nove rakete Falcon 9 in vesoljske ladje Crew Dragon proti Mednarodni vesoljski postaji poleti štiričlanska posadka astronavtov. Prvič po letu 2011, ko je zadnjič poletel shuttle, z ameriških tal znova potuje ekspedicija: 64. ekipo sestavljajo, ki drugič leti v vesolje,, ki je novinec,, ki že drugič leti med zvezde, in japonski astronavt, ki v vsemirje potuje tretjič. Noguči je spoznal kar tri različne vesoljske ladje, ruski Sojuz, ameriški shuttle in zdaj še najnovejšo Crew Dragon. Ta odhaja na prvi operativni polet, pred meseci sta namreč dva astronavta s podobno ladjo uspešno izvedla poskusni polet.Novo plovilo so astronavti imenovali Resilience in je nadgrajena predhodna poskusna različica, izpopolnjena in izboljšana. Z vesoljskim oporiščem lahko ostane združena 210 dni.Po izstrelitvi naj bi se po dobrih osmih urah in pol samostojnega poleta združila z ameriškim modulom Harmony, ki je del vesoljskega oporišča. Tam naj bi astronavti ostali predvidoma do junija 2021, pol leta je že nekaj časa običajni čas bivanja v vesolju. Tako bo v oporišču spet sedem astronavtov, ki se bodo posvečali različnim nalogam. Ker je to še vedno znanstvenoraziskovalno središče, je seveda poudarek na raziskovanju. Ker pa je oporišče staro več kot 20 let, je čedalje večja potreba tudi po vzdrževanju in zamenjavi izrabljene in zastarele opreme. Kot kaže, bo v uporabi še vsaj nekaj let, morda do leta 2028 ali celo še dlje. O tem odločajo različne vesoljske agencije, ki ga upravljajo, tudi Nasa.Ameriška vesoljska agencija pa se pripravlja na spremembe, vodjase poslavlja, saj se bodo z izvolitvijo novega predsednikadogajale zamenjave. Bridenstine je izjavil, da nova administracija potrebuje nekoga, ki ima dober odnos s predsednikom, uživa zaupanje kongresa, senata, sveta za obrambo in vesoljskega sveta. Znano je, da je bil Jim Bridenstine, preden je prišel na ta položaj, republikanski politik in je bil nastavljen politično. Čeprav ni bil vesoljski strokovnjak, je po mnenju mnogih v letih, ko je vodil Naso, dobro delal. Ali bo novi šef te organizacije demokratski politik, vesoljski strokovnjak, astronavt ali celo prva ženska, bomo izvedeli kmalu. Glede na velik vpliv, ki ga ima podpredsednica ZDA, je veliko možnosti, da bi Naso lahko prvič vodila ženska.Sicer pa je bil na vrhu Nase najdlje dr., in sicer od 1. aprila 1992 do 17. novembra 2001. V tem času so se zamenjale kar tri administracije, od republikancaprek demokratado republikanca