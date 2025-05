Po 400 letih bo zaprla svoja vrata. To je razlog (FOTO)

Klasična amsterdamska kavarna in čajnica 't Zonnetje, kar v nizozemščini pomeni majhno sonce, deluje že štiri stoletja. Toda zaradi pretiranega turizma, ki je pognal najemnine v nebo, zapira svoja vrata.

Amsterdam letos praznuje 750. obletnico, zadnja desetletja pa se ukvarja z vprašanjem, kako ohraniti bogato zgodovino mesta in hkrati sprejeti množice turistov. Prav ti najraje obiskujejo kavarne velikih verig, tiste, ki so jih videli na TikToku, ali pa kavarne, specializirane za prodajo marihuane, ne pa neodvisnih lokalov, kot je 't Zonnetje. Ta je v stavbi iz leta 1642 na Haarlemmerdijku, priljubljeni nakupovalni ulici v središču mesta, na kateri še vedno vztraja 230 malih lokalov in trgovinic.

Lastnica kavarne Marie-Louise Velder, ki je lokal kupila leta 1999, je za ameriško televizijsko mrežo CNN povedala, da je bila po objavi novice o zaprtju v lokalnem časopisu sredi aprila deležna množične podpore javnosti. Šestinsedemdesetletnica tako še vedno upa, da se bo njena zgodba toliko razširila, da bi lahko ustavila propad ljubljene kavarne.

Ambient v 't Zonnetje daje gostom občutek, kot da so stopili v preteklost. Kavarna ima še vedno originalni leseni pod, police pa so polne starih pločevink čaja v listih in začimb. Lokal ponuja 15 sort kave, zrna prihajajo z vsega sveta, tehtana pa so na starinski Berkelovi mehanski tehtnici.

Kavarna in čajnica stoji v stavbi iz leta 1642 na ulici Haarlemmerdijk.

Dolgoletne stranke so bile strte ob novici. »Zaprtje 't Zonnetje bi bila velika izguba za mesto. To je kulturna dediščina Amsterdama, sama stavba, njena zgodovina, ulica,« je dejala Kate Carlisle, ki se je v Amsterdam preselila pred osmimi leti, kavarno pa je spoznala že dolgo pred tem med številnimi obiski mesta. »Resnično upam, da se bo zgodilo nekaj, da se bo začelo varovati kulturno dediščino. Sicer bo mesto postalo nakupovalni center. A to ni Amsterdam. To ni razlog, da ljudje prihajajo sem,« je prepričana Carlislova.

Gostje imajo občutek, kot da so stopili v preteklost. FOTOGRAFIJI: Googlovi zemljevidi

Tudi zaposleni so žalostni. »To je več kot le kavarna in čajnica – ima tudi zelo pomembno družbeno vlogo,« je povedala Nathalie Teton, ki v 't Zonnetje dela od leta 2021. »Sem je zahajalo veliko ljudi, ki so živeli sami, da bi spili čaj in kavo ter poklepetali z Marie-Louise. Slišali so lahko vse trače, kdo je s kom, pa tudi stare mestne zgodbe, saj je sem zahajalo veliko starejših ljudi ... Seveda so v Amsterdamu tudi druge čajnice in kavarne. A tiste so čisto vsakdanje, ta pa je resnično edinstvena.«