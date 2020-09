Po 38 letih sta le našla sina

Izginil sredi noči

Sin si je ustvaril družino: je srečno poročen in ima dva otroka. FOTOGRAFIJI: Wechat

Zdaj je tudi sam oče.

Srhljive številke kažejo, da naj bi na Kitajskem vsako leto izginilo kar 70.000 otrok in jih potisnejo v okrutno usodo, po zaslugi sodobnih tehnologij pa jih vse več najde pot domov. Tako tudi, ki je po 38 letih znova v objemu svojih staršev.Ti niso nikoli izgubili upanja, da je njihov otrok še živ, starševska ljubezen je pač neusahljiva. A praznine, ki je nastala v skoraj štirih desetletjih ločenosti in stiske, ne bodo mogli nikoli zapolniti. Zdaj štiridesetletnik, ki so ga ugrabitelji nezakonito prodali paru 800 kilometrov daleč, je zavoljo baze DNK lahko znova srečal svoje starše, ki so življenje posvetili iskanju pogrešanega sina.Bilo je 12. maja 1982, se spominjata zdaj 70-letna zakonca, ko jezgolj za en dan odpotoval na obisk k sorodnikom. Žena je ostala doma s sinom in hčerko, a mož je zaradi pozne ure sklenil, da bo raje prenočil pri sorodnikih in se vrnil prihodnji dan. Odločitev, ki je ne bo nikoli prebolel, pravi danes. Usodne noči je namreč njegova ženaugotovila, da je dveletni sin izginil iz svoje sobe. Začela se je obsežna iskalna akcija, pri kateri so sodelovali vsi sosedje, vsi vaščani; iskanje se je razširilo na sosednje kraje in celo provinco Shanxi, a Jin se je kakor da pogreznil v zemljo. Zakonca sta posvetila življenje iskanju otroka, Su je med svojo misijo veliko prepešačil, da bi privarčeval denar, se spominja.A leta, desetletja so minevala in zakonca sta se iz dneva v dan bolj pogrezala v žalost. Iskanje sta vse bolj prepuščala oblastem, ki so obljubljale napredek zavoljo nove tehnologije, vse, kar sta si želela, je bil še sinov zadnji objem, preden se pogrezneta v starost in umreta, pripovedujeta. Takrat pa ju je presenetil klic policije. Kar 800 kilometrov stran so izsledili 40-letnega Lija Guolina, kot mu je zdaj ime, ki ga je pred 38 leti od neznanega vira posvojil neimenovani par.Odkritju je sledilo ganljivo srečanje, sledila pa bodo še mnoga, je obljubil Li oziroma Jin, ki je vseskozi čutil, da so njegove korenine nekje druge. Starše, ki so ga nemudoma prepoznali, pa je razveselil tudi z vnukoma in ženo.