Po 37 letih našli kip Jima Morrisona

Na slovitem francoskem pokopališču Père-Lachaise v francoski prestolnici so svoj večni počitek našli številni glasbeni velikani, od Frederica Chopina in Georgesa Bizeta do pariškega slavčka Edith Piaf in najslavnejšega Nefrancoza s tega pokopališča Jima Morrisona, pevca rock velikanov The Doors, ki tam počiva od nenadne smrti leta 1971.

Pred 10. obletnico Morrisonove smrti je hrvaški kipar Mladen Mikulin po večmesečnih pogajanjih le izprosil od uprave pokopališča, da mu je na koncu dovolila postavitev doprsnega kipa slavnega pevca. Sedem let so se ljudje fotografirali ob kipu ter se nanj podpisovali – nato pa je izginil: »Doprsni kip je tehtal 130 kilogramov, ni ga bilo lahko odnesti,« je pred dvema letoma Mikulin povedal za zagrebški časopis Jutarnji list in še razkril, da je kamen za umetnino prišel iz makedonskega mesta Prilep.

Pred dnevi pa je pariška policija preiskovala primer prevare, ki jih je pripeljala do kipa znanega videza. Na njem so še vedno podpisi ljudi z vseh koncev sveta, ki so romali na Morrisonov grob, nos in ustnice pa naj bi na kipu manjkale že pred krajo. Kustos pokopališča Père-Lachaise Benoit Gallot pa je vendarle vnesel malce negotovosti k srečnemu koncu: »Policija z nami še ni stopila v stik, ne vemo, če bodo vrnili kip.«

Lažje je bila pojasnjena skrivnost izginotja kipa kot pa pravi razlog Morrisonove smrti: čeprav je večina navajala odpoved srca, je francoski novinar Sam Bennet v knjigi iz leta 2007 trdil, da je Morrisona pokopal prevelik odmerek mamil. Februarja so po Morrisonu poimenovali tudi most blizu boemske četrti Marais, kjer je nazadnje živel.

Pariška policija je objavila fotografijo najdenega kipa Jima Morrisona. FOTO: Afp

Jim Morrison je umrl v Parizu, vzrok smrti pa je še vedno predmet špekulacij. FOTO: Reuters