Po 22 letih: Sonja (57) in Marko (69) postala starša, načrtujeta še enega otroka

Marko (69) in Sonja (57) Mirotić iz Črne gore sta v začetku letošnjega leta pritegnila pozornost javnosti z novico, da po 22 letih neuspešnih poskusov pričakujeta otroka. Pred kratkim je Sonja rodila deklico.

Čeprav je Sonja ena najstarejših porodnic v regiji, pa vendarle ni najstarejša.

»Slišala sem, da se je ženska pri 61. letih rodila. Vem le, da se je rodila v Skopju, od kod točno je, pa ne vem. Bila sva pri dr. Mladenu Ristovskem, ki naju je zelo lepo sprejel, imela sva odlično posvetovanje in terapije,« je povedala za RTS. »Uspelo nama je.«

»Hvala bogu, evo, uspelo nama je,« je dodala.

Zaradi poznih let, v katerih sta postala starša, so se pojavili tudi negativni komentarji, a pravita, da se nanje ne ozirata. Podporo dobivata na družbenih omrežjih, od sorodnikov, prijateljev in sosedov. »Ja, bilo je praznovanje, a bolj podrobno o tem ve moj mož, jaz sem bila takrat v porodnišnici, ampak ja – bilo je,« pove Sonja.

Njena želja je, da bi rodila še dečka. Čeprav se o tem z Markom še dogovarjata, bo odločilna zdravniška presoja. Za zdaj pa imata že polne roke dela s tritedensko Bogdano.

Skoraj sta že obupala

Sonja in Marko sta poročena 23 let. Priznata, da sta v nekem trenutku že skoraj opustila željo po otroku.

»Obiskovala sva zdravnike, a vse je bilo zaman. V določenem trenutku sva se sprijaznila, da ne bo šlo. Potem pa naju je najina dobra prijateljica Zdenka ponovno opogumila,« je razložila Sonja v enem izmed prejšnjih intervjujev.

Zakonca sta skopsko kliniko obiskala lani in bili so zelo optimistični, pravi 57-letna bodoča mama. »Rekli so nama, da ni nobene omejitve, bili so zadovoljni z rezultati preiskav in dobila sva zeleno luč za umetno oploditev. Oplodili so pet jajčec, dva zarodka so mi vstavili in eden se je prijel. Zdaj imam še tri, upam da bom tudi njih izkoristila na stara leta,« je za makedonski portal Dan v smehu povedala Sonja.

»Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko je Marko prinesel izvide. Videla sem številke in začela skakati od sreče, jokati, kričati, se smejati. Marko me je komaj umiril. Bil je čudovit trenutek,« je sklenila Sonja.