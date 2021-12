Po 14 letih le objela sina

Zgodba, ki je pred leti navdihnila celo film, je končno dobila epilog. Sun Haiyang in Peng Siying sta pred štirinajstimi leti izgubila sina, pred dnevi pa sta ga znova lahko objela.

Pomagal tudi drugim

Nove tehnologije iskanja in DNK-analize so jima končno dale odgovor: njun sin je živ in zdrav, vse od svojega četrtega leta pa živi v provinci Shandong. Bilo je leta 2007, ko je Sun Zhuo​ izginil izpred svojega doma v večmilijonskem mestu Shenzhen v provinci Guangdong, za njim se je izgubila vsaka sled.

Leta 2007 je izginil iz večmilijonskega Shenzhena. FOTO: Bingfengwu/Getty Images

Starši ga nikoli niso prenehali iskati, tudi ko je policija že obupala in so se vsi namigi, ki so se pojavili po razpisani denarni nagradi, izkazali za neplodovite. Oče, ki je imel svoje podjetje, in mati, univerzitetna profesorica, sta k sreči lahko finančno podpirala iskanje, Sun Hayang pa je v štirinajstih letih tudi sam obiskal skorajda vsak kotiček Kitajske, pripoveduje, pri tem pa je ugrabljene otroke pomagal iskati drugim obupanim staršem. »Če bi bilo treba, bi prodal vse, kar imam, nikoli ne bi odnehal,« pove vdani oče, njegova zgodba in vztrajnost pa sta ganili tudi filmske ustvarjalce. Leta 2014 jetako ustvaril prelomen film Dearest (Najdražji), ki je kot prvi na velikem platnu osvetlil problematiko trgovine z otroki na Kitajskem.

In kakor v filmu tudi v resnični zgodbi Sun Zhuo znova sreča svoje biološke starše. DNK-analiza in obrazna prepoznava sta preiskovalcem potrdili, da je 18-letnik iz Shandonga pred leti izginil. Prijeli so tudi moškega, ki ga je ugrabil, in ugotovili, da je ugrabil in prodal še enega otroka. V lisicah se je znašel tudi par, ki je Sun Zhua kupil in vzgajal kot svojega; ugrabitelju grozi smrtna kazen, njima pa do tri leta za zapahi. Mladostnik se je pred dnevi srečal z biološkimi starši, ganljivo snidenje so seveda pospremili številni kitajski mediji. Sun Zhuo je pojasnil, da mu je okrutno resnico o starših povedala šele policija, a ker je par, ki ga je vzgajal, zanj vedno ljubeče skrbel ter mu omogočil dobro izobrazbo, upa, da jima ne bo treba v zapor, saj si življenje želi nadaljevati z njima. Sun Haiyang in Peng Siying sta sinovo odločitev v znak brezpogojne ljubezni sprejela. Ne nazadnje sta si vedno želela le, da je njun otrok srečen.