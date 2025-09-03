Po 128 letih se lobanje vračajo na Madagaskar: simbolni konec kolonialne sramote

Po 128 letih se na Madagaskar vračajo tri človeške lobanje, ki so jih hranili v pariškem muzeju, potem ko so jih francoski vojaki odnesli z Madagaskarja med kolonialnimi osvajanji. Gre za prvo uradno vračilo posmrtnih ostankov po francoski zakonodaji iz leta 2023, ki omogoča vračanje takšnih predmetov.

Med lobanjami je ena, za katero domnevajo, da pripada kralju Toeri. Francoski vojaki so ga leta 1897 obglavili med pokolom domačinov. Njegovo lobanjo so nato kot trofejo odpeljali v Francijo in jo skupaj s stotinami drugih posmrtnih ostankov z otoka v Indijskem oceanu postavili v pariški nacionalni zgodovinski muzej.

Na slovesni predaji je francoska ministrica za kulturo Rachida Dati poudarila, da so lobanje v zbirke prišle v okoliščinah, ki so kršile človekovo dostojanstvo in v kontekstu kolonialnega nasilja. Lobanje, ki so pripadale pripadnikom etnične skupine Sakalava, so bile na slovesnosti simbolno vrnjene v treh škatlah, odetih v tradicionalno tkanino.

V nedeljo jih bodo pokopali na Madagaskarju. Tamkajšnja ministrica za kulturo Volamiranty Donna Mara je dejala, da bo madagaskarska vlada pokopala vrnjene posmrtne ostanke ob obletnici usmrtitve kralja Toere konec avgusta 1897 med francosko kolonizacijo otoka.

Marova je dejala, da je odvzem lobanj »že 128 let odprta rana v srcu našega otoka«. Po njenih besedah lobanje niso zbirateljski predmeti, temveč »nevidna in neizbrisna vez, ki povezuje našo sedanjost s preteklostjo«.