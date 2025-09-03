FRANCIJA VRNILA POSMRTNE OSTANKE

Po 128 letih se lobanje vračajo na Madagaskar: simbolni konec kolonialne sramote

Francija je Madagaskarju po 128 letih vrnila tri človeške lobanje. Prvo uradno vračilo posmrtnih ostankov po zakonodaji iz leta 2023.
Fotografija: Odvzem lobanj je že 128 let odprta rana, je dejala madagaskarska ministrica za kulturo Volamiranty Donna Mara.
Odpri galerijo
Odvzem lobanj je že 128 let odprta rana, je dejala madagaskarska ministrica za kulturo Volamiranty Donna Mara.

G. S.
03.09.2025 ob 17:10
G. S.
03.09.2025 ob 17:10

Po 128 letih se na Madagaskar vračajo tri človeške lobanje, ki so jih hranili v pariškem muzeju, potem ko so jih francoski vojaki odnesli z Madagaskarja med kolonialnimi osvajanji. Gre za prvo uradno vračilo posmrtnih ostankov po francoski zakonodaji iz leta 2023, ki omogoča vračanje takšnih predmetov.

Med lobanjami je ena, za katero domnevajo, da pripada kralju Toeri. Francoski vojaki so ga leta 1897 obglavili med pokolom domačinov. Njegovo lobanjo so nato kot trofejo odpeljali v Francijo in jo skupaj s stotinami drugih posmrtnih ostankov z otoka v Indijskem oceanu postavili v pariški nacionalni zgodovinski muzej.

Na slovesni predaji je francoska ministrica za kulturo Rachida Dati poudarila, da so lobanje v zbirke prišle v okoliščinah, ki so kršile človekovo dostojanstvo in v kontekstu kolonialnega nasilja. Lobanje, ki so pripadale pripadnikom etnične skupine Sakalava, so bile na slovesnosti simbolno vrnjene v treh škatlah, odetih v tradicionalno tkanino.

V nedeljo jih bodo pokopali na Madagaskarju. Tamkajšnja ministrica za kulturo Volamiranty Donna Mara je dejala, da bo madagaskarska vlada pokopala vrnjene posmrtne ostanke ob obletnici usmrtitve kralja Toere konec avgusta 1897 med francosko kolonizacijo otoka.

Marova je dejala, da je odvzem lobanj »že 128 let odprta rana v srcu našega otoka«. Po njenih besedah lobanje niso zbirateljski predmeti, temveč »nevidna in neizbrisna vez, ki povezuje našo sedanjost s preteklostjo«.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Francija lobanja Madagaskar posmrtni ostanki kolonizacija kosti trofeja

Priporočamo

Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Uf, tole Janši in Toninu ne bo všeč! Ste slišali, kaj zahteva Klakočar Zupančičeva?
Mariborski policisti sporočili tragično novico

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Uf, tole Janši in Toninu ne bo všeč! Ste slišali, kaj zahteva Klakočar Zupančičeva?
Mariborski policisti sporočili tragično novico

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.