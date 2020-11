Plenković ima novi koronavirus

Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes znova testiral na novi koronavirus in je pozitiven, so danes sporočili s sedeža hrvaške vlade. Dodali so, da se predsednik hrvaške vlade počuti dobro in da bo nadaljeval svoje delo od doma. Plenković je bil v samoizolaciji od sobote, potem ko je bila na novi koronavirus pozitivna njegova soproga.



Hrvaški premier bo po današnjem pozitivnem testu v samoizolaciji še deset dni in bo sledil vsem navodilom zdravnikov in epidemiologov, so sporočili iz Banskih dvorov. Poudarili so, da se Plenković dobro počuti ter da bo nadaljeval svoje delo od doma.



Plenković je tudi današnjo vladno sejo vodil preko spleta iz samoizolacije. Prvič se je sicer testiral v soboto, ko je bila pozitivna njegova žena, a je bila takrat test negativen.



V preteklih tednih se je že več hrvaških ministrov okužilo z novim koronavirusom, ali pa so bili v samoizolaciji zaradi stikov z okuženimi.