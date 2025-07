Plaže vse bolj polne pedofilov: otrokom vedno oblecite kopalke!

Lani so na Hrvaškem zabeležili skrb vzbujajoče podatke glede izkoriščanja otrok za pornografijo. Po podatkih Centra za pogrešane in zlorabljene otroke je bilo zabeleženih kar 427 tovrstnih primerov, kar je bistveno več kot leta prej. Ker na hrvaški obali počitnikuje tudi mnogo slovenskih otrok, bi morala omenjena statistika skrbeti tudi nas, starši pa naj dvakrat premislijo, preden otroku dovolijo, da po plaži ali na drugih javnih mestih naokoli teka »svoboden«, kar pogosto pomeni brez kopalk.

Ti časi so, kot kaže, mimo, opozarjajo pri omenjenem centru, kjer so sprožili kampanjo #NajboljiDječjiKupaći (najboljše otroške kopalke), katere namen je povečati ozaveščenost javnosti o nevarnostih, ki prežijo na otroke, še posebej na plažah.

Kampanja poziva starše in skrbnike, naj otrokom vedno oblečejo kopalke, saj te ne zagotavljajo le zaščite pred soncem, temveč tudi pred neželenimi pogledi. »Ne delite slik golih otrok. Ne označujte lokacij na družbenih omrežjih. Opazujte, kdo in kako fotografira na plaži, in vsako sumljivo vedenje prijavite policiji,« opozarjajo na Centru za pogrešane in zlorabljene otroke.

Kamero je skril v pisalo

Nedavni primeri aretacij zaradi nedovoljenega snemanja otrok na plažah še dodatno potrjujejo, za kako resno in nevarno stvar gre. Na plaži v Loparju na Rabu je bil pred dnevi aretiran 65-letnik, ki je snemal gole otroke z mobilnim telefonom in fotoaparatom. Podobno je bil deset dni prej aretiran 67-letni Italijan, ki je otroke snemal s kamero, skrito v kemičnem svinčniku. Pri njem so našli še dve taki napravi.

Psihologinja Žana Pavlović opozarja, da so kazniva dejanja povezana z otroško pornografijo v porastu že od leta 2018. »Vsak starš mora paziti, da otrok nikoli ni brez kopalk, tudi ko ga sami fotografirajo,« je za portal 24sata povedala Pavlovićeva.

Z njo se strinja strokovnjak za kibernetiko Tino Šokić: »Starši morajo biti odgovorni in ne deliti fotografij otrok, ki bi jih kdo lahko zlorabil.« Ob tem je opozoril tudi na nevarnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, saj omogoča manipulacijo in generiranje fotografij, kar predstavlja dodatno tveganje, zlikovci lahko namreč s spleta poberejo fotografijo otroka, ki jo je delil starš, in četudi je na njej otrok povsem spodobno oblečen, jo je mogoče enostavno spremeniti v nekaj čisto drugega.