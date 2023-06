Plavut na Krku povzročila paniko: Nikomur ni bilo več do kopanja (VIDEO)

Kopalcem v Baški na Krku v četrtek popoldne ni bilo vseeno, ko se je med njimi nenadoma pojavila nenavadna plavut. Najprej so mislili, da gre za morskega psa in začeli bežati. Ljudje z obale so kričali tistim v morju, naj plavajo proti plitvini, nastala je velika gneča, nekateri pa so obstali na skakalnici.

Tako je 24sata je situacijo opisal bralec, ki mu v četrtek okoli 17. ure uspelo posneti veliko ribo, ki je zagnala strah v množico, oceanograf Alen Soldo pa je dodatno pojasnil, da je šlo pravzaprav za mečarico. »Verjetno je prišla tako blizu obale, ker je lovila kakšno manjšo plavo ribo. Za kopalce je iglu nenevaren, v Jadranu pa ni redka vrsta,« je pojasnil. Mečarica lahko običajno zraste do dolžine 4,5 metra in tehta okoli 650 kilogramov. Pogosto jih lahko opazimo na odprtem morju srednjega in južnega Jadrana, včasih pa se zaradi hrane približajo obali.

Bralec je za omenjeni portal še povedal, da se je riba kratek čas zadržala med kopalci, a tudi ko je zapustila plažo, nikomur ni bilo do kopanja.