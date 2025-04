Plamenka se je udomačila, njene bodice so strupene in nevarne

Tujerodne vrste so eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na spremembe biodiverzitete v Sredozemskem in Jadranskem morju. Takšen je primer velike plamenke oziroma navadne plamenke (Pterois miles), tropske ribe, ki je postala prebivalka našega morja.

Ta strupena riba iz družine bodik je doma v Indijskem in Tihem oceanu, videli pa so jo že pri Dubrovniku, otokih Korčula, Mljet in Vis, zagotovo pa jo najdemo tudi drugod, saj se nezadržno širi po Sredozemskem morju. V Jadranu so jo opazili že leta 2016.

Z naraščanjem temperature morja je vse pogostejša tudi v Jadranu. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Lion fish, kot ji še rečejo po angleško (levja riba), je ena najbolj strupenih rib predvsem v tropskih morjih in hkrati zelo invazivna. Širi se zelo hitro, ker hitro raste, kmalu postane spolno zrela, zlahka se prilagaja različnim ekološkim razmeram in nima veliko naravnih sovražnikov. Prehranjuje se z rakci in drugimi ribami, ki so pomembne za ekosistem v Jadranu.

»Širjenje velike plamenke je resen izziv. Lahko povzroči zmanjšanje števila domorodnih morskih vrst, kar poruši ravnovesje ekosistema. Čeprav število plamenk, ki živijo v Jadranu, ni znano, je jasno, da se ta vrsta zaradi izjemnih prilagoditvenih sposobnosti še naprej širi in bo v prihodnosti pomembno vplivala na ravnovesje lokalnih ekosistemov,« je po poročanju Jutarnjega lista poudarila Karla Jelić, asistentka na oddelku za varstvo narave.

Ker nima naravnih sovražnikov, je velika nevarnost za jadranski ekosistem.

Vse bodice na telesu so strupene

Vse bodice na telesu so strupene in vbod povzroča izjemno hude bolečine, možni pa so tudi resnejši simptomi, zato je v primeru vboda priporočljiv obisk zdravnika. Na srečo je, tako kot pri drugih jadranskih ribah s strupenimi bodicami, strup termolabilen, kar pomeni, da ga je mogoče nevtralizirati s toploto (najbolje tako, da mesto vboda takoj potopimo v vodo s temperaturo 40–45 °C za 30–90 minut, pri tem pa pazimo, da ne pride do opeklin).

»Resnost simptomov je odvisna od posameznikove občutljivosti za strup in od tega, koliko bodic je prodrlo v kožo. V skrajnih primerih lahko strup povzroči težave z dihanjem in celo začasno paralizo. Čeprav ni zabeleženih smrti po piku te ribe, so simptomi lahko resni, zato je pomembno, da takoj poiščete zdravniško pomoč,« je še poudarila Jelićeva in dodala, da ta riba ni agresivna in da se piki zgodijo po naključju.