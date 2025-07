Plačali tisoče za vesoljski pogreb, končalo se je v globinah Tihega oceana

Konec preteklega meseca je v Tihi ocean le nekaj ur po izstrelitvi strmoglavila vesoljska kapsula, ki naj bi v orbito ponesla posmrtne ostanke več kot 100 ljudi. Kapsulo Nyx, ki jo je razvilo nemško vesoljsko zagonsko podjetje The Exploration Company, so izstrelili z raketo Falcon 9 z vesoljskega oporišča Vandenberg.

Misijo so poimenovali Mission Possible (Misija Mogoče), v kapsulo pa so namestili pepel in DNK več kot 166 pokojnikov, piše portal Live Science. Nenavaden tovor je priskrbelo teksaško podjetje Celestis, specializirano za tako imenovane spominske vesoljske polete. Na teh poletih pepel pokojnikov z raketo peljejo na določeno višino nad površje Zemlje in nazaj ali pa ga »odložijo« v Zemljino ali celo Lunino orbito ali »globoko vesolje«.

Vse to seveda za plačilo, ki se začne pri malce nad 3400 dolarji (okoli 3000 evrov) za najkrajši polet z vrnitvijo do najmanj 12.995 dolarjev (okoli 11.130 evrov) za »pogreb v globokem vesolju (za Lunino orbito)«.

Omenjena misija je imela namen dvigniti ostanke nad Zemljino atmosfero in jih prinesti nazaj. Čeprav je uspešno dosegla orbito in izvedla nadzorovan vstop v atmosfero, se padala kapsule ob pristanku niso odprla, Nyx je strmoglavila v Tihi ocean, ves njen tovor pa je izgubljen.

»Preiskava vzrokov še poteka, več informacij bomo delili kmalu. Opravičujemo se vsem strankam, ki so nam zaupale svoj tovor,« so zapisali v sporočilu. »Ta delni uspeh odraža tako ambicijo kot tudi neizogibna tveganja inovacij,« so še dodali in obljubili, da se bodo pripravili na čimprejšnji ponovni polet. Pojasnili so še, da se bodo osebno obrnili na vsako družino, da jim »ponudijo podporo in se pogovorijo o možnih nadaljnjih korakih«.

Podjetje Celestis tovora, poslanega v vesolje, ni izgubilo prvič. FOTO: Dokumentacija Dela

»Čeprav trenutno menimo, da kapsul z misije ni mogoče vrniti, upamo, da bodo družine našle vsaj nekaj tolažbe v tem, da so bili njihovi najdražji del zgodovinskega poleta, poslani v vesolje, da so obkrožili Zemljo in zdaj počivajo v prostranstvu Tihega oceana – v nekem smislu podobno tradicionalnemu in častitljivemu raztrosu pepela v morje,« so zapisali.

Podjetje Celestis tovora, poslanega v vesolje, ni izgubilo prvič. Leta 2023 je raketa, s katero so v vesolje poslali ostanke pokojnega astronavta Nase Philipa K. Chapmana eksplodirala nad Novo Mehiko. Poleg človeških ostankov je kapsula Nyx nosila tudi dele rastlin konoplje in semena, ki jih je zagotovil projekt Martian Grow – odprtokodni državljanski znanstveni projekt, še povzema portal N1. Namen je bil preučiti vplive mikrogravitacije na kalitev in odpornost rastlin, kar bi lahko pomagalo pri razumevanju, kako bi se življenje lahko prilagodilo in preživelo na Marsu.